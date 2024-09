iPhone 16 : vers un retour des caméras alignées verticalement ?

Ces dernières années, Apple a fait plusieurs changements à propos des caméras arrières des iPhone. On a pu apercevoir des caméras plus grosses qui ont créé une « bosse » pour le cadre ainsi qu’une disposition qui a été modifiée. Selon une récente rumeur sur l’iPhone 16 (obtenue par MacRumors), Apple pourrait revenir aux sources avec la disposition verticale des caméras pour l’iPhone 16 et 16 Plus !

Des changements qu’envisage Apple

L’iPhone 16, surnommé en interne “DeLorean”, est prévu pour reprendre les innovations de l’iPhone 15 tout en apportant ses propres améliorations. Apple envisage des modifications au niveau des boutons et de la disposition de l’appareil photo. Cette nouvelle génération pourrait offrir différents variants et configurations matérielles, suggérant une flexibilité et une personnalisation accrues pour les utilisateurs.



Les maquettes actuelles de l’iPhone 16 révèlent quatre variantes de couleurs :

Jaune

Rose

Minuit

Noir

Un point fort est le “bouton d’action”, dont les configurations varient d’un prototype à l’autre. De plus, Apple expérimente avec différents styles de bosses pour l’appareil photo, indiquant une évolution esthétique et fonctionnelle significative.

L’un des changements les plus marquants serait le retour à une disposition verticale de la caméra, rappelant les designs des iPhone 12 et iPhone X. Cette modification n’est pas seulement esthétique, mais elle pourrait aussi influencer les fonctionnalités de l’appareil photo.

Prototypes et conceptions

Le développement de l’iPhone 16 est marqué par plusieurs idées innovantes. Bien que le projet de “bouton de volume unifié” ait été annulé, Apple se concentre sur l’intégration de boutons mécaniques pour une meilleure réactivité. Le “bouton d’action” est un élément constant dans les prototypes, avec le nouveau “bouton de capture” (Projet Nova) ajoutant une dimension supplémentaire à l’interface utilisateur.



Parmi les autres caractéristiques, on note le déplacement de l’antenne mmWave vers le côté gauche de l’appareil, un écran similaire à celui de l’iPhone 15 et l’adoption d’un port USB-C. L’avant de l’appareil ne devrait pas connaître de changements majeurs.



L’iPhone 16 pourrait se distinguer par sa disposition verticale de l’appareil photo, un nouveau bouton de capture capacitif, et un bouton d’action capacitif. Ces éléments montrent l’engagement d’Apple envers l’innovation et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

État de développement

Le développement de l’iPhone 16 est en cours, avec plusieurs configurations matérielles testées. Le design final n’est pas encore arrêté, ce qui peut laisser entrevoir quelques ajustements.



Ne vous attendez pas à une révolution esthétique avec l'iPhone 16.