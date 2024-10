Airbnb : 35 000 plaintes enregistrées pour des caméras cachées par les propriétaires

1 com

Nous sommes en plein dans les vacances d’été et vous allez peut-être rejoindre dans quelques jours ou semaines un logement que vous avez loué sur le site Airbnb. Véritable atout pour vos vacances, les logements Airbnb permettent de bénéficier de séjour tout confort et souvent bien moins coûteux que les hôtels. Le problème, c’est la confidentialité, certains propriétaires n’hésitent pas à cacher une ou plusieurs caméras afin de vous surveiller.

Le scandale Airbnb

Depuis sa création, Airbnb a transformé la façon dont nous voyageons, offrant des alternatives uniques aux hôtels traditionnels. Cependant, cette popularité s’accompagne d’un problème grandissant : la surveillance vidéo illégale des locataires. À ce jour, 35 000 plaintes ont été enregistrées par Airbnb pour des caméras cachées dans les propriétés en location, un chiffre en constante augmentation à travers le monde.



Les caméras cachées sont souvent dissimulées dans des objets du quotidien tels que des horloges, des bibliothèques, des détecteurs de fumée ou des radios-réveils. Ces caméras de surveillance sont stratégiquement placés dans des endroits où les locataires ne s’attendraient pas à les trouver, tels que les chambres et les salles de bains, capturant parfois des moments privés. Dans les cas les plus graves, certaines de ces images sont conservées par les propriétaires et parfois mises en ligne, violant gravement l’intimité des locataires.

Un rapport de CNN a révélé que des milliers d’images compromettantes ont été collectées par les forces de l’ordre jusqu’à aujourd’hui, ce qui montre un véritable phénomène autour de cette tendance malsaine. Malgré cela, la politique d’Airbnb concernant ces incidents reste controversée et fait polémique. L’entreprise préfère souvent recourir à l’arbitrage pour régler les litiges, évitant ainsi de systématiquement informer la police, même dans des cas impliquant des enfants. Le rapport explique que Airbnb utilise des accords de confidentialité pour résoudre ces problèmes, ce qui peut perturber les enquêtes criminelles en cours.



Un employé d’Airbnb a même révélé que l’entreprise ne notifie pas toujours la police, une pratique qui soulève des questions éthiques et juridiques quant à la responsabilité de la plateforme en matière de protection des utilisateurs.



En Europe, la réglementation sur la location à court terme est stricte, ce qui pourrait limiter l’incidence de telles pratiques. En revanche, aux États-Unis, il n’existe pas de réglementation fédérale similaire, créant un vide juridique que certains propriétaires exploitent. Airbnb se défend en invoquant l’article 230 du Communications Decency Act, qui les protège en tant que plateforme contre la responsabilité des contenus générés par les utilisateurs. Shannon Schott, une avocate spécialisée, a déclaré qu’Airbnb plaide systématiquement “nous ne sommes pas responsables” face à ces incidents.



