App Store : la Chine ne veut plus des apps étrangères non enregistrées

Entre Apple et la Chine, ça a toujours été une relation délicate. D’un côté on retrouve une entreprise qui est pour le respect de la vie privée et la confidentialité, de l’autre on observe un gouvernement strict, adepte de la surveillance de masse et qui essaie toujours de tout contrôler. Après l’obligation de faire enregistrer les jeux pour être sur l’App Store, le gouvernement chinois veut maintenant contrôler les apps étrangères disponibles sur l’App Store et les autres stores.

La Chine inquiète Apple

Des représentants d’Apple ont récemment rencontré des officiels chinois pour discuter des futures modifications apportées à l’App Store dans le pays. Ces changements concernent principalement l’accès aux applications étrangères non enregistrées par le gouvernement de Xi Jinping.



Selon les nouvelles réglementations émises en juillet par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, à partir du mois de juillet 2024, Apple aura l’interdiction de mettre en ligne certaines applications étrangères sur son App Store chinois si celles-ci ne respectent pas la censure du gouvernement.

Depuis longtemps, des géants des médias sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, YouTube… se trouvent dans la ligne de mire de la censure chinoise. Pour accéder à ces plateformes, bon nombre d’utilisateurs chinois ont eu recours aux services VPN. Toutefois, la situation a pris une tournure différente en 2017 lorsque les services VPN ont été retirés de l’App Store chinois après leur interdiction par le gouvernement. Ces applications avaient été téléchargées à hauteur de plus de 170 millions de fois en Chine.



Désormais, pour qu’une application soit autorisée sur l’App Store chinois, elle doit impérativement être enregistrée auprès du gouvernement. C’est le cas pour les jeux, les applications utilitaires, de divertissement, éducatives... Cette démarche implique de se conformer à des exigences strictes, notamment en matière de données et de censure. Ces nouvelles réglementations sont justifiées par la Chine comme un moyen de combattre diverses activités en ligne jugées illégales.



La Chine représente un marché crucial pour Apple, les ventes dans ce pays s’élèvent à près d’un cinquième des ventes globales de la firme de Cupertino. Alors que ces nouvelles restrictions suscitent des inquiétudes parmi les investisseurs concernant l’impact sur les profits d’Apple, la firme de Cupertino fait tout anticiper et gérer les humeurs et décisions strictes du gouvernement chinois.



