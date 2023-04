8 idées cadeaux Apple à moins de 100 € pour la fête des mères 2023

1 com

Apple vient de mettre en ligne un guide de cadeaux pour la fête des mères avec, comme chaque année désormais, de nombreuses recommandations de produits et d'accessoires. La fête des mères aura lieu le 4 juin en France, mais sera célébrée le dimanche 14 mai aux États-Unis ou au Canada par exemple. Pour ne pas se ruiner, la firme a eu la bonne idée de lister des produits à moins de 100 dollars, soit quasiment moins de 100 euros.

Pour faire plaisir à "maman"

Parmi les idées de cadeaux à petit prix, on trouve en premier lieu les fameux AirTags (à 39 euros), le HomePod mini (à 109 €, anciennement 99 €), des bracelets pour Apple Watch, des coques pour iPhone, le chiffon de polissage Apple, un Apple Pencil, le portefeuille MagSafe, la batterie MagSafe (109 €), l'adaptateur AirFly Pro et divers autres accessoires. Si vous ne savez pas quoi prendre, Apple vend également une carte-cadeau qui peut être utilisée pour acheter des produits à l'Apple Store ou des applications sur l'App Store, pour payer un abonnement Apple Music ou un espace de stockage iCloud supplémentaire, entre autres. La version physique de la carte-cadeau a un minimum de 25 € et comprend un autocollant Apple à collectionner. Bien sûr, vous pouvez aussi opter pour un iPad 10 ou un iPhone 14 jaune, le choix est très large.

Apple propose la gravure gratuite de plusieurs appareils et accessoires, ce qui vous permet d'inclure un message personnalisé ou un emoji sur l'Apple Pencil, les iPads, les étuis de charge AirPods, etc. Un emballage cadeau accompagné d'une carte personnalisée ou d'un message spécial sur le bordereau d'expédition est également disponible pour les commandes passées sur la boutique en ligne d'Apple. Si cela vous intéresse, la page américaine est en ligne.



PS : les AirTags sont actuellement en promotion à 34€ chez Amazon.

