La nouvelle batterie MagSafe de LL Trader à moins de 30 € !

Si vous trouvez l'autonomie de votre iPhone trop juste, et que vous avez un modèle compatible MagSafe, alors vous devriez craquer pour la nouvelle batterie externe MagSafe de LL Trader. La "001" reprend les caractéristiques de la version précédente, mais avec un design plus proche de celui des iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. Plus compact que la batterie MagSafe d'Apple, elle est aussi bien moins chère que la Battery Pack à 109€. De quoi doubler facilement la durée de vie de la batterie, sans avoir recours aux astuces pour économiser la batterie sous iOS 16.

Une batterie MagSafe à prix canon

Comme tous les produits MagSafe, la "001" de LL Trader s'appuie sur un aimant pour s'arrimer au téléphone Apple, ce qui permet un usage rapide et sûr, l'accessoire ne se détachant pas à la première manipulation.

Avec une capacité de 10 000 Mah, la 001 peut charger l'iPhone 12 près de 2 fois, ce qui équivaut à 34 heures de lecture vidéo pour répondre aux besoins de la vie quotidienne. Cela vaut également pour les iPhone 13 et 14, et forcément un peu moins pour un iPhone 14 Pro Max dont la batterie est plus conséquente. Mais c'est en réalité l'allié parfait des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini, ou pour tous ceux qui "consomment" énormément la journée, que ce soit sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux.

La capacité des cellules de 10 000 mAh fournit 2,4 fois les charges mini de l'iPhone 12 /13, 1,9 fois les charges de l'iPhone 12/13 , 1,94 fois les charges de l'iPhone 12 /13 Pro ou 1,5 fois les charges de l'iPhone 12 /13 Pro Max.

Si vous êtes du genre à partager, il faut savoir que la LL Trader 001 possède la particularité de proposer plusieurs interfaces filaires, ce qui permet de recharger jusqu'à trois appareils en même temps !

Concernant le design, la batterie est disponible en trois coloris (blanc, noir et rose), avec un indicateur LED et trois ports orientés vers le bas.

Voici la fiche technique :

Capacité : 10000 mAh

Entrée Lightning : 5 V/1,5 A

Entrée de type C : DC5V-2.5A/9V-2A/12V-1.5A

Sortie de type C : DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A

Sortie USB-A : DC5V-4.5A/9V-2A/12V-1.5A

Sortie sans fil : Android 15 W / iPhone à 7,5 W

Dimensions : 104x68x21 mm

Acheter la batterie LL Trader 001

Si vous vous demandez si votre iPhone est compatible, sachez que la charge sans fil est disponible chez Apple depuis l'iPhone X et l'iPhone 8, mais sans aimant. Il vous faudra alors une coque MagSafe pour en profiter, ou autocollant avec aimant intégré. Seuls les iPhone 12 et plus récents supportent directement le MagSafe.

Maintenant que vous savez tout, vous pouvez acheter la batterie externe LL Trader 001 à 27 € sur Amazon grâce à un coupon de réduction. C'est le meilleur rapport qualité / prix du marché, et de loin !

