Fêtes des Mères : Apple lance déjà son guide des cadeaux aux États-Unis

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

Comme tous ses concurrents, Apple saisit la moindre occasion pour mettre en avant ses produits et inciter les clients à passer commande. La fête des Mères aura lieu le dimanche 8 mai aux États-Unis et Apple lance déjà son guide des cadeaux en réalisant la promotion des iPhone, AirPods, HomePod mini... Qui peuvent faire un cadeau parfait !

Top départ pour la fête des Mères

Le 8 mai aux États-Unis et le 29 mai en France, la fête des Mères est comme chaque année en décalage entre les deux pays. Apple avance en fonction du calendrier et commence sa campagne 2 à 3 semaines pour que vous ayez le temps de choisir le cadeau qui fera plaisir à votre mère.

Comme le relaie MacRumors, le site d'Apple en version américaine a déjà mis en place une page dédiée à cette journée spéciale.



Le concept est le même qu'en 2021, Apple suggère plusieurs de ses produits de dernières générations avec divers arguments pour expliquer pourquoi ce cadeau pourrait faire la différence. Le géant californien ne choisit pas forcément les produits les plus coûteux, les appareils en tête de page sont l'iPad Air, l'iPad mini, l'Apple Pencil, les AirPods 3 et les AirTags.

En fin de page, on aperçoit l'AirPods Max, le HomePod mini, l'Apple TV 4K ou encore l'Apple Watch Series 7 avec plusieurs idées pour le bracelet.

Il est intéressant de voir les courtes phrases que met en premier Apple pour chacun de ses produits, à travers cette stratégie, on comprend rapidement l'ajout majeur d'un produit selon la vision de l'entreprise.

"L'Apple Pencil facilite la prise de notes". Apple préfère visiblement mettre en avant les notes plutôt que les capacités impressionnantes que peut offrir l'Apple Pencil en dessin.

"iPad : Pour ses rêves et ses projets". Ici, Apple a bien saisi que le public visé ne va certainement pas jouer sur l'iPad, mais plutôt se concentrer sur les applications d'éditions de photos, de réseaux sociaux, de musiques...

"AirPods 3 : Siri peut lire les messages à haute voix dès qu'ils arrivent avec Announce Notifications". Le choix d'argument est assez surprenant, Apple privilégie les annonces à haute voix par Siri en cas de réception d'un message. Il y avait pourtant d'autres fonctionnalités bien plus convaincantes à mettre en avant.

"iPhone : Pour des liens plus importants". La stratégie marketing est bien calculée, Apple promut les appels FaceTime. Le géant californien sait que les parents apprécient les conversations vidéos pour conserver des liens avec leurs enfants et petits enfants.

"Apple Watch Series 7 : Pour avoir atteint ses objectifs de remise en forme". Sans grande surprise, Apple sélectionne le suivi des activités sportives pour parler de la dernière génération de l'Apple Watch. Cette technique fonctionne à merveille, quel que soit l'âge !

Du côté du HomePod mini ou encore de l'AirPods Max, Apple rappelle que si vous achetez l'un de ses appareils audio, la bénéficiaire du cadeau recevra 6 mois d'Apple Music gratuits.

Des engagements

Si la présentation des produits ne suffit pas, Apple rappelle ses divers engagements : une assistance au top avec des conseillers toujours disponibles, des sessions personnelles et individuelles gratuites pour en apprendre plus sur l'appareil Apple, une facilité de livraison et de retrait en Apple Store...



Pour le moment, la version française du site d'Apple n'a pas encore sa page dédiée à la fête des Mères, elle devrait arriver un peu plus tard pour nous.



