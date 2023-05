Apple devrait vendre moins de 100 000 casques Reality Pro en 2023

Gurman a finalement spéculé qu'Apple ne vendrait qu'un casque par jour et par magasin, ce qui équivaudrait à des ventes annuelles légèrement supérieures à 180 000 unités. L'estimation de TrendForce de moins de 100 000 unités constitue la prévision de livraison la plus basse à ce jour pour le casque d'Apple, ce qui pourrait également corroborer les craintes des dirigeants d'Apple sur ce premier casque AR/VR . Mais en même temps, certains auraient été bluffés par le casque Reality Pro ...

L'analyste Ming-Chi Kuo d'Apple avait déclaré en août de l'année dernière qu'Apple prévoyait de ne pas expédier plus de 1,5 million d'unités en 2023 . Récemment, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que les prévisions actuelles d'Apple étaient d'environ 900 000 casques vendus cette année.

Bien que le casque d'Apple puisse susciter une nouvelle demande dans la catégorie des produits de réalité augmentée/virtuelle, son prix d'achat haut perché, estimé à environ 3 000 dollars , constitue évidemment un obstacle majeur à une adoption plus large sur le marché.

Selon le cabinet d'études taïwanais TrendForce, les expéditions du casque de réalité mixte d'Apple devraient désormais être inférieures à 100 000 unités cette année. Le casque viserait un marché de niche, principalement les développeurs et les professionnels en raison de son coût élevé de fabrication , ce qui limitera les ventes principalement aux précommandes pour cette année.

