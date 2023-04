Les premiers testeurs du casque VR d'Apple seraient époustouflés !

Si la rumeur de la présentation du casque AR/VR d'Apple à l'occasion de la WWDC 2023 a pris du plomb dans l'aile dernièrement, l'entreprise américaine serait tout de même en train de préparer de multiples applications pour celui-ci. Et les premiers testeurs seraient apparemment époustouflés. Le célèbre leaker Evan Blass affirme qu'un testeur qui a utilisé plusieurs itérations du futur casque VR d'Apple est passé de la déception à l'extase.

Le casque du futur ?

La réputation d'Evan Blass n'est plus à faire, lui qui avait prédit avec précision plusieurs appareils, dont des produits Apple comme l'iPhone 12 mini. Cette fois, il ne prétend pas avoir utilisé le nouveau casque, mais par l'intermédiaire de son compte Twitter, rapporte un témoignage selon lequel l'accessoire est impressionnant.

Une personne que je connais et qui a eu plusieurs fois l'occasion de tester le casque Apple XR de première génération est passée d'une situation où elle déplorait ses capacités "décevantes" à une situation où elle a été "époustouflée" par l'expérience qu'offre la dernière version du matériel et du firmware.



Il n'y a pas plus de détails que cela, mais on comprend que des personnes privilégiées ont pu tester à plusieurs reprises le casque, tout au long de son développement.

C'est d'autant plus encourageant que des rumeurs récentes affirment qu'Apple lancera le casque plus tôt que ses propres ingénieurs ne le pensent.



Bien que le casque soit certainement le point fort de la WWDC 23, il ne sera pas lancé auprès du public avant de nombreux mois. Comme pour l'annonce de la transition Apple Silicon, la WWDC devrait susciter l'intérêt des consommateurs, mais surtout inciter les développeurs à travailler sur des applications tierces. Nous ne manquerons pas de mettre notre app iSoft à jour pour supporter Reality Pro, le premier casque de la marque.



La première itération du casque devrait comporter deux écrans micro-OLED 4K (un pour chaque œil), ainsi que des dizaines de caméras et de capteurs intégrés pour le suivi des mains et des yeux, le tout alimenté par deux puces M2.



En raison de sa technologie de pointe, le casque devrait coûter cher, entre 2 000 et 3 000 dollars, bien qu'Apple travaille déjà sur une version moins chère pour 2025.