Comme vous avez pu le remarquer ces derniers mois, le rythme de nouveaux contenus qui arrive chaque mois sur Apple TV+ s’est accéléré ! Le dernier ajout en date concerne une série qui était très attendue « La voix du Lac », un drame avec Natalie Portman autour d’une histoire captivante. Les deux premiers épisodes sont disponibles avec après un nouvel épisode chaque vendredi.

La première saison de « La voix du lac » est disponible

Si vous êtes abonné Apple TV+, nous avons une bonne nouvelle pour vous, la dernière création originale Apple avec Natalie Portman est officiellement disponible. Apple a ajouté tôt ce matin les deux premiers épisodes de cette nouvelle série qui avait fait beaucoup parler d’elle lors de son annonce dans un communiqué de presse.



En plus d’une intrigue prometteuse, la série met en avant un casting haut de gamme avec la présence de Natalie Portman, mais aussi Moses Ingram (Le Jeu de la dame), Y’lan Noel (American Nightmare 4), Brett Gelman (Stranger Things) , Byron Bowers (Honey boy), Noah Jupe (Sans un bruit), Josiah Cross (Garde alternée), Mikey Madison (La Famille Adams), Pruitt Taylor Vince (Mentalist).

À quoi s’attendre pour l’histoire ?

Voici le synopsis de la série :

Thanksgiving 1966 - Alors que la ville de Baltimore est en émoi suite à la disparition d’une petite fille, les vies de deux femmes vont fatalement entrer en collision. Maddie Schwartz, une femme au foyer, cherche à enterrer un mystérieux passé et se réinventer en journaliste d’investigation. Cleo Sherwood, une mère qui se bat pour subvenir aux besoins de sa famille, parcourt les bas-fonds politiques de la communauté noire de Baltimore. Leurs vies semblent bien différentes mais lorsque Maddie devient obsédée par la mort déconcertante de Cleo, un gouffre s’ouvre, mettant les proches des deux femmes en danger.

La série s’inspire directement du roman du même nom de Laura Lippman, un roman qui a rencontré un joli succès aux États-Unis, c’est en partie pour cela que l’histoire a attiré l’attention d’Apple.



Issue de la FIFTH SEASON, "La voix du Lac" est produite par Crazyrose et Bad Wolf America, et est créée, produite, écrite et réalisée par Har'el aux côtés de son partenaire Christopher Leggett. En plus de jouer, Portman est productrice exécutive aux côtés de sa partenaire de production Sophie Mas. Nathan Ross et Jean-Marc Vallée sont producteurs exécutifs de Crazyrose et Julie Gardner est productrice exécutive de Bad Wolf America. Layne Eskridge, Amy Kaufman, Boaz Yakin et l'auteur Lippman sont également producteurs exécutifs.



Découvrez dès maintenant les deux premiers épisodes de la première saison en exclusivité sur Apple TV+. La firme de Cupertino a commandé 7 épisodes, ce qui veut dire que la totalité de la saison sera disponible le vendredi 23 août.