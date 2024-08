Apple TV+ : les premiers épisodes de la saison 4 de Trying sont disponibles

Après une première, deuxième et troisième saison couronnée de succès, la série Trying est de retour dès aujourd’hui en exclusivité sur Apple TV+. Les abonnés peuvent découvrir les deux premiers épisodes, le troisième sera disponible dès la semaine prochaine, suite au rythme de diffusion hebdomadaire.

Trying, le retour

En août 2022, Apple dévoilait dans un communiqué de presse son intention de renouveler la série Trying pour une quatrième saison. Après une longue période d’attente dédiée à l’écriture des futurs épisodes ainsi qu’au tournage, les fans de la série peuvent enfin profiter de la suite de Trying. Apple a commencé la diffusion de la quatrième saison aujourd’hui avec les deux premiers épisodes baptisés « Le grand départ » et « Sortie surprise ».



Si vous n’avez pas encore vu la série, celle-ci aborde l’histoire d’un couple britannique, Nikki et Jason, qui essaie désespérément d’avoir un enfant. Après avoir fait face à des difficultés d’infertilité, ils décident de se tourner vers l’adoption. La série explore avec humour et émotion les défis et les tribulations qu’ils rencontrent tout au long de ce processus, mettant en lumière les complexités des relations, des attentes et des espoirs de construire une famille.

Pour la saison 4 de Trying, on retrouve les diverses expériences et épreuves du couple après avoir passé toutes les étapes de l’adoption. Voici à quoi vous attendre pour les nouveaux épisodes :

Six ans ont passé. Nikki et Jason sont désormais expérimentés dans leur rôle de parent et ontconstruit une charmante petite famille, enrichie par un entourage extraordinaire. Cependant, alors que leur fille adolescente, Princess, commence à poser des questions sur sa mère biologique, Nikki et Jason se retrouvent confrontés au test ultime de leurs compétences parentales.

Pour le moment, c’est silence radio du côté d’Apple pour le renouvellement d’une potentielle cinquième saison, l’entreprise attend de voir ce que donneront les audiences de la dernière saison, une fois tous les épisodes disponibles. Si vous n’avez pas encore vu Trying, les trois premières saisons sont disponibles en intégralité dans le catalogue d’Apple TV+.