Les 3 premiers épisodes de The Crowd Room avec Tom Holland sont disponibles sur Apple TV+

Les vacances d'été approchent et Apple compte bien attirer votre attention pour que vous souscriviez à son service de streaming vidéo : Apple TV+. Le géant californien propose une nouvelle série à gros budget avec en acteur principal : Tom Holland. Cette nouvelle création originale est disponible dès maintenant, du moins les 3 premiers épisodes !

Découvrez The Crowd Room

Bonne nouvelle pour les abonnés Apple TV+, une nouvelle série est à retrouver dès maintenant avec la star Tom Holland qui va jouer un rôle particulièrement difficile. The Crowded Room raconte l'histoire de Danny Sullivan (Holland), un homme qui est arrêté suite à son implication dans une fusillade à New York en 1979. Ce thriller est présenté comme étant captivant est retracé à travers une série d'entretiens dirigés par l'interrogatrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Vous suivrez les différents moments de la vie de Danny, dévoilant des éléments mystérieux de son passé, et les rebondissements qui conduiront à une révélation qui bouleversera tout.

Au-delà du duo Tom Holland et Amanda Seyfried, la série met également en scène Sasha Lane (American Honey), Will Chase (Dopesick) et Lior Raz (Fauda), ainsi que les invités Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski et Zachary Golinger.



"The Crowded Room" est une coproduction entre Apple Studios et New Regency. Goldsman est producteur exécutif par l'intermédiaire de sa bannière Weed Road Productions. La série est aussi produite par Alexandra Milchan pour EMJAG Productions, Tom Holland, ainsi que par Arnon Milchan, Yariv Milchan et Michael Schaefer de New Regency.



Les 3 premiers épisodes de The Crowded Room sont disponibles depuis tôt ce matin sur Apple TV+, le service de streaming enchaînera au rythme d'un nouvel épisode par semaine chaque vendredi jusqu'à l'épuisement de la première saison. Au total, nous retrouverons 10 épisodes, ce qui signifie que la saison sera complète dès le 28 juillet.