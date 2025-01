Projet ARMOR : Apple fait ses premiers pas dans la robotique humanoïde

Apple fait une incursion surprenante dans le domaine de la robotique humanoïde avec le projet ARMOR, développé en collaboration avec la prestigieuse université Carnegie Mellon. Cette initiative, qui met en lumière les ambitions d'Apple dans le secteur de l'intelligence artificielle appliquée, révèle un prototype innovant doté de capacités avancées en matière de navigation et d'interaction avec son environnement. Martin Levihn, ingénieur chevronné chez Apple et détenteur de nombreux brevets, est l'un des architectes principaux de ce projet ambitieux.

Une technologie de pointe pour la perception robotique

Le système ARMOR représente une avancée significative dans le domaine de la robotique, particulièrement en ce qui concerne la perception de l'environnement. Le robot est équipé de capteurs Time-of-Flight (ToF) miniaturisés et intelligents, stratégiquement positionnés sur ses bras. Cette configuration permet une vision quasi-panoramique de l'espace environnant, essentiellement pour éviter les collisions et optimiser les déplacements.

L'intégration d'une intelligence artificielle basée sur des transformeurs constitue le cœur du système. Cette IA a la particularité d'apprendre en observant les mouvements humains, ce qui lui permet de planifier ses actions de manière plus naturelle et efficace. Les résultats sont impressionnants : une réduction des collisions de 63,7% et une accélération du temps de calcul multipliée par 26 par rapport aux méthodes traditionnelles.



Bien que ce prototype ne soit pas destiné à devenir un produit commercial, il témoigne de l'engagement d'Apple dans le développement de technologies d'avant-garde. Le projet ARMOR s'inscrit dans la continuité des nombreux brevets déposés par l'entreprise dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle, notamment celui de septembre 2020 concernant les systèmes de prise de décision autonomes. Cette incursion d'Apple dans le domaine de la robotique humanoïde marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise, qui cherche toujours son grand projet après l'abandon de l'Apple Car.