L'avenir se trouve dans la robotique chez Apple

La prochaine grande entreprise d'Apple pourrait être un pas dans le monde de la robotique, motivée par le besoin d'explorer de nouvelles catégories de produits et d'étendre son influence déjà considérable dans la vie des utilisateurs. L'entreprise, connue pour ses innovations révolutionnaires telles que l'iPhone et l'Apple Watch, serait en train d'étudier des produits robotiques, dont un concept d'iPad monté sur un bras robotique. Cette initiative souligne l'ambition d'Apple de repousser les limites de la technologie vers des territoires nouveaux et inexplorés.

Une nouvelle gamme de produits

Cette incursion dans la robotique est surtout perçue comme une réponse au défi d'introduire de nouveaux produits distincts au sein de son écosystème existant. Les précédents efforts majeurs d'Apple, comme le Vision Pro et la très attendue mais finalement abandonnée Apple Car, illustrent la volonté de l'entreprise d'aller sur des secteurs ambitieux, même s'ils ne se concrétisent pas toujours. Les leçons tirées de ces initiatives, en particulier l'Apple Car, ont apparemment inspiré les ingénieurs de la marque à la pomme à réfléchir à la manière dont du matériel mobile pourrait ouvrir de nouvelles possibilités.



Dans la lettre d'information Bloomberg de dimanche, Mark Gurman nous rappelle qu'il s'avère difficile d'introduire un nouveau produit qui soit suffisamment distinct et novateur pour en valoir la peine.

Le concept d'un iPad sur un bras robotique, dont on a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, peut sembler être un petit pas, mais il représente une vision plus large où le matériel peut s'adapter aux besoins de l'utilisateur, plutôt que l'inverse. Imaginez un appareil qui peut venir à vous lorsqu'il est appelé ou ajuster sa position pour un usage optimal sans besoin d'être repositionné manuellement. Ce type de technologie pourrait également améliorer des expériences comme la visioconférence ou la surveillance à distance, permettant aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils de manière plus dynamique et flexible. Une sorte d'assistant intelligent de type R2D2, mais à la sauce Apple. De quoi rattraper (voire dépasser) Amazon et Google, les leaders du marché.

À la tête de cette initiative se trouve Kevin Lynch, vice-président de la technologie chez Apple, qui a précédemment travaillé sur le projet Apple Car. Lynch collabore désormais étroitement avec les équipes d'IA et d'ingénierie matérielle d'Apple pour explorer ces nouvelles possibilités. L'entreprise fait également appel à des experts externes, notamment des talents issus des principales entreprises de robotique, pour accélérer ses efforts. Les sociétés Technion et Boston Dynamics ont apparemment contribué.

De plus, Apple développerait une "interface humaine basée sur l'IA générative" pour ses éventuels dispositifs robotiques. Cette nouvelle interface pourrait servir de personnalité à ces appareils, potentiellement en collaboration avec Siri, afin de créer une expérience utilisateur fluide et cohérente dans tout l'écosystème Apple.

Bien que ces développements soient encore à l'état de concept, avec une sortie potentielle prévue pour 2026 ou 2027, ils soulignent l'engagement d'Apple envers l'innovation, même dans des domaines compliqués. Apple n'a pas peur d'investir des sommes considérables, car elle sait qu'elle peut gagner gros en cas de succès.



Pour nous, la prochaine innovation qui pourrait plaire aux utilisateurs est l'Apple Ring, une bague connectée qui apporterait une partie des fonctionnalités de l'Apple Watch à prix et à encombrement réduits.