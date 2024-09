L'Apple Ring pourrait arriver vite pour la santé et les paiements

Le retour de la rumeur autour de l'Apple Ring. La firme de Cupertino aurait accéléré le développement d'une bague intelligente qui peut être portée au doigt pour suivre les données biométriques de santé des utilisateurs, selon un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud. L'idée est d'avoir une alternative à l'Apple Watch.

Enfin une bague Apple ?

Depuis au moins 2019, Apple travaille sur une bague numérique, comme vu à travers plusieurs brevets. Alors que Samsung s'apprête à commercialiser son propre appareil, l'entreprise aurait décidé d'aller de l'avant. Encore une fois, selon le mantra du PDG Tim Cook, l'idée étant d'être le meilleur, pas le premier.



Selon un rapport du Electronic Times, Apple a scruté le marché à la recherche de signes indiquant qu'une bague intelligente serait une alternative populaire et moins intrusive à une montre, qui pourrait être portée plus longtemps et avec laquelle il serait plus facile de dormir. L'autonomie serait également largement meilleure.



Dans le but d'étendre sa gamme de produits portables, les fameux "wearables", l'entreprise américaine un certain nombre de demandes de brevets liés à un appareil porté au doigt et doté de la technologie NFC. Désormais, selon une source cité par nos confrère, "il semble probable que la commercialisation soit imminente".



Cette rumeur intervient alors que Samsung se prépare à dévoiler une Galaxy Ring lors de son deuxième événement Galaxy Unpacked 2024, qui devrait avoir lieu dans la seconde moitié du mois de juillet. La firme coréenne a annoncé l'existence de ce produit à la fin de son premier événement Unpacked en janvier, et sa production en série devrait débuter au cours du second semestre de l'année.

Quelles fonctionnalités pour l'Apple Ring ?

Si l'on se fie aux capacités attendues de la Galaxy Ring, à savoir la mesure du flux sanguin, l'ECG, le suivi du sommeil, le contrôle d'autres appareils et les paiements sans contact, l'Apple Ring devrait au moins faire tout cela.



La catégorie émergente des bagues intelligentes est actuellement dominée par Oura Ring, lancée pour la première fois en 2015 par la société finlandaise. L'appareil recueille des données sur l'activité, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le sommeil, et les transmet par Bluetooth à l'application Oura. L'appareil, qui en est à sa troisième génération, peut également mesurer la température corporelle et le cycle menstruel, et la batterie est censée durer une semaine avec une seule charge. Ça laisse rêveur !



Il y a deux ans, Oura avait vendu plus d'un million d'anneaux, mais son dernier modèle a été boudé après l'introduction d'un abonnement mensuel de 5,99 $ quasiment obligatoire...



En tout cas, une Apple Ring moins chère qu'une Apple Watch, ça serait un carton assuré ! En effet, la tocante d'Apple est pratiquement plus utile écran éteint qu'allumé, en dehors de sa fonction principale de montre.