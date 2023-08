Samsung va bientôt sortir la Galaxy Ring, une bague connectée révolutionnaire

Dans le passé, nous avons vu plusieurs brevets et rumeurs sur une hypothétique bague connectée que pourrait lancer Apple. Ce type de stratégie permet d'être toujours plus proche de l'utilisateur, ce qui donne l'opportunité d'offrir de nouvelles fonctionnalités santé et de perfectionner celles déjà existantes. Si on sait qu'Apple est encore loin de proposer sa bague connectée, Samsung serait très proche de la commercialisation !

Une Galaxy Ring dévoilée en 2023 ou 2024 ?

Selon le média The Elec, plusieurs indiscrétions indiquent que Samsung pourrait bientôt lancer une production en série d'une bague connectée qui serait appelée "Galaxy Ring". Ce nouveau produit est présenté en interne comme étant une bague intelligente ressemblant énormément à une vraie bague, il serait presque impossible de faire la différence, sauf de près où on retrouverait un peu d'épaisseur pour y loger tous les composants électroniques miniaturisés.



Le but de la Galaxy Ring serait d'offrir un accessoire additionnel, à porter sur la peau, en complément de la Galaxy Watch. Cette bague aurait pour mission de collecter davantage de données relatives à la santé et aiderait les utilisateurs à identifier d'éventuels problèmes de santé. Grâce aux données récupérées par la Galaxy Ring et aux données récoltées par la Galaxy Watch, Samsung serait en mesure d'afficher la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux d'oxygène dans le sang... Sans jamais se tromper.

Samsung n'est pas encore certain de commercialiser la Galaxy Ring rapidement, le rapport explique qu'au siège de l'entreprise en Corée du Sud, on réfléchit à lancer une production de masse dans les usines partenaires dans les prochains mois, la décision devrait être prise au cours du mois d'août.

Un produit qui sera une continuité des autres appareils Galaxy

La Galaxy Ring pourrait devenir un atout majeur dans l'écosystème Samsung, The Elec mentionne ce nouveau produit à mettre à son doigt comme étant un appareil pouvant communiquer avec des appareils de réalité mixte. La firme sud-coréenne a d'ailleurs déjà donné cette mission à sa Galaxy Ring dans un brevet récemment déposé.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est "est-ce que les consommateurs seront vraiment intéressés par ce type de produit ?". À l'heure actuelle, aucune entreprise de la taille de Samsung ne propose de bague connectée (en dehors d'Amazon), les grands acteurs préfèrent se concentrer sur les montres connectées ainsi que les bracelets.



En réalité, ce sera à Samsung de créer et d'apporter une utilité à sa Galaxy Ring, si la bague connectée joue un rôle majeur dans la collecte des données de santé et se trouve être capable de communiquer avec d'autres appareils Galaxy, les clients auront alors un véritable intérêt de dépenser plus de 100€ dans la Galaxy Ring.