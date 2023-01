Les entreprises sud-coréennes ne seront bientôt plus obligées d'acheter des Samsung Galaxy

Les entreprises sud-coréennes qui prêtent des smartphones à leurs employés ont depuis longtemps l'obligation de réaliser des achats de smartphones venant de Corée du Sud. Samsung a toujours apprécié cette loi puisqu'elle favorise les ventes des Galaxy et par la même occasion dynamise l'économie du pays. Malheureusement pour Samsung, les choses vont bientôt changer, cette loi pourrait être définitivement abolie dans peu de temps.

La Corée du Sud a toujours considéré que les smartphones qu'on utilise au quotidien pouvaient être un dangereux objet d'espionnage, c'est pour cela que les bureaux gouvernementaux et les entreprises ont l'interdiction d'investir dans des smartphones venant d'un fabricant étranger. Cette règle qui est devenue banale avec le temps va bientôt être supprimé.



Selon un récent rapport d'ET News, la National Intelligence Service (NIS) en Corée du Sud étudie la possibilité d'autoriser les entreprises à acheter des iPhone ou des smartphones d'une marque internationale. Tous les appareils mobiles qui utilisent la gestion des appareils mobiles (MDM), y compris l'iPhone, font actuellement l'objet de travaux de certification par le NIS.

Tyler Lastovich via Unplash

L'abolition de cette loi serait un énorme avantage pour Apple, car la Corée du Sud est l'un des pays les plus compliqués pour les ventes d'iPhone. Les Sud-Coréens ont pour la majorité un esprit très patriote, ce qui les pousse à privilégier l'achat d'un Samsung Galaxy plutôt qu'un smartphone qui vient d'une entreprise américaine. Si les entreprises et bureaux gouvernementaux peuvent acheter des iPhone dès le 1er février (date approximative où les organismes auront le feu vert), la part de marché d'Apple pourrait rapidement décoller en Corée du Sud.



Un porte-parole du NIS a déclaré :

Nous continuons à recueillir les opinions d'Apple et des entreprises de développement MDM. Nous prévoyons de finaliser et de mettre en œuvre les normes dès que possible.