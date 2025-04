Apple fait un don après le tremblement de terre en Birmanie et Thaïlande

Apple a promis d’apporter son aide aux efforts de reconstruction après un tremblement de terre destructeur en Birmanie et en Thaïlande. Encore une fois, c'est Tim Cook qui s'est chargé lui-même de la déclaration officielle après une catastrophe naturelle.

Ce dimanche 30 mars 2025, le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé sur les réseaux sociaux que l’entreprise ferait un don pour soutenir les efforts de secours au Myanmar (Birmanie) et en Thaïlande après un tremblement de terre dévastateur. Bien que le montant exact n’ait pas été révélé, cette initiative s’inscrit dans la tradition d’Apple d’aider les communautés touchées par des catastrophes naturelles, souvent en acheminant des fonds via des organisations comme la Croix-Rouge.

Cook a exprimé sa solidarité avec les régions affectées, en écrivant :

Cette déclaration reflète l’engagement continu d’Apple envers les secours en cas de catastrophe à travers le monde.

Our hearts go out to all those in Myanmar and Thailand affected by the devastating earthquake. Apple is donating to support relief efforts on the ground.