Apple retire sa publicité "offensant" la Thaïlande

C'est la deuxième fois de l'année qu'Apple fait amende honorable après une publicité. Fait rarissime, la société avait demandé pardon aux artistes après le spot Crush qui écrasait tout un tas d'instruments. Cette fois, la bande à Tim Cook a présenté ses excuses à la Thaïlande pour la manière dont le pays a été dépeint dans le court métrage "The Underdogs" de juillet, et la vidéo a également été retirée de la chaîne YouTube officielle.

Dans la publicité diffusée le 18 juillet, l'équipe se rend à Bangkok et Rayong, en Thaïlande, pour un projet, et est montrée voyageant en tuk-tuk et séjournant dans un hôtel délabré.

Les résidents thaïlandais ont trouvé cette représentation offensante et ont critiqué l'entreprise américaine sur les réseaux sociaux pour avoir perpétué des stéréotypes dépassés. Selon le Bangkok Post, la vidéo donnait l'impression que la Thaïlande était "bas de gamme et sous-développée" en raison de son ton sépia délavé et des bâtiments en piteux état.

Le porte-parole du Comité de la Chambre des représentants thaïlandaise pour le tourisme, Sattra Sripan, a carrément appelé au boycott d'Apple suite à la vidéo.

Il a ajouté que le comité du tourisme prévoyait d'inviter des représentants d'Apple et des agences d'État pour discuter de la publicité.

Apple’s latest short film commercial 'The Underdogs: OOO (Out Of Office)' that aims to represent its gadgets filmed in Thailand has sparked criticism among Thai people as the commercial portrays Thailand in a low-tech and underdeveloped mood and tone, using a warm colour in… pic.twitter.com/yYgAXCDFUd