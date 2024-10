Tim Cook annonce un don pour les victimes des inondations en Espagne

Le PDG d'Apple, Tim Cook, vient de déclaré sur X que son entreprise ferait un don pour soutenir les efforts de secours sur le terrain dans la région de Valence, en Espagne, à la suite des inondations meurtrières causées par des pluies torrentielles en début de semaine. La barre des 100 morts a été franchies selon les autorités.

images apocalyptiques de l'Espagne, meurtrie après les pluies diluviennes qui se sont abattues en quelques heures sur la région de Valence, provoquant des crues soudaines qui ont dévasté des maisons, emporté des voitures dans les rues et piégé plus d'un millier de personnes. Une année de pluie en seulement huit heures.

Ainsi, Tim Cook a rapidement réagi pour exprimer sa solidarité et faire un don dont le montant n'a pas été révélé. Voici le message de Tim Cook sur X :

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.