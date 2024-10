Le tremblement de terre à Taïwan ressenti chez Apple, TSMC ayant suspendu la production

Un important tremblement de terre à Taïwan a eu lieu cette nuit, faisant effondrer au moins deux immeubles et paralysant de nombreux secteurs. La puissante île a notamment interrompu certaines lignes de production de puces de TSMC, le fondeur historique des puces Apple. De quoi entraîner des retards sur les prochains produits de la marque.

L'effet papillon

Le tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé Taïwan aux premières heures de la matinée, faisant au moins neuf morts, des centaines de blessés et infligeant donc des dégâts considérables aux infrastructures. Parmi elles, celles de TSMC. Des sources familières avec les opérations du géant taïwanais ont déclaré que l'usine N3 de la société à Tainan a subi des dommages structurels, avec des poutres et des colonnes brisées, ce qui a entraîné un arrêt complet de la production. Les machines EUV, essentielles pour les processus de fabrication inférieurs à 7 nm, se sont arrêtées, et les laboratoires de recherche et de développement ont subi des dommages importants. Une autre usine importante située à Hsinchu est également arrêtée après des ruptures de canalisations et des dégâts importants sur les lignes de production.



TSMC étant l'unique fournisseur d'Apple en processeurs, l'effet papillon pourrait rapidement se faire sentir.

Si Apple a certainement du stock d'avance sur les produits actuels, il faut savoir qu'elle s'apprête à lancer de nouveaux iPad et Mac au cours des prochaines semaines. Et à titre informatif, les des puces haut de gamme de TSMC, telles que la puce A17 Pro à 3 nm de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, nécessitent des opérations continues et un environnement sous vide stable pendant plusieurs semaines. Ce qui est aussi le cas des dernières puces M3 que l'on retrouve sur Mac, et bientôt sur iPad.

Pire, tous les processeurs des appareils Apple sont fournis par TSMC. Même les puces moins avancées devraient être impactées, malgré les efforts du fondeur pour évaluer les dégâts et lancer les procédures de récupération au plus tôt.

Depuis le tremblement de terre historique de 1999, TSMC n'a eu de cesse de se préparer aux catastrophes, avec des mesures rigoureuses de gestion sismique, notamment des inspections après le séisme, l'installation d'amortisseurs et de dispositifs d'absorption des chocs, et l'intégration de technologies de réduction des vibrations de l'équipement.

Reste à savoir si le calendrier d'Apple sera perturbé, les prochains lancements étant prévus ce mois-ci avec l'iPad Air 6 et l'iPad Pro OLED. Tim Cook étant un fin stratège, nul doute qu'il a tout prévu pour tenir ses engagements auprès des actionnaires.

