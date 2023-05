Apple occupe 90 % de la capacité de production 3 nm de TSMC en 2023

Apple a réservé la bagatelle de 90 % de la capacité de production du processus 3 nm du fournisseur de puces taïwanais TSMC cette année pour les futurs iPhone, iPad et Mac, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par DigiTimes, de quoi offrir des perspectives de croissances radieuses au fondeur et à ses actionnaires.

Les puces M3 et A17

Vous le savez certainement si vous nous lisez régulièrement, les prochains iPhone 15 Pro d'Apple devraient être équipés du processeur A17, la première puce de l'entreprise basée sur le processus 3nm de première génération de TSMC, également connu sous le nom de N3B. La technologie 3 nm est censée améliorer l'efficacité énergétique de 35 % et les performances de 15 % par rapport à la technologie 4 nm, qui a été utilisée pour fabriquer la puce A16 Bionic pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max. C'était en réalité un procédé 5 nm amélioré, mais "marketé" comme du 4 nm.

Mais ce n'est pas le seul processeur à franchir un cap cette puisque la puce M3 pour les Mac et les iPad devrait également arriver cette année, basée sur le processus 3 nm. Les premiers appareils M3 devraient inclure une mise à jour du MacBook Air 13 pouces et de l'iMac 24 pouces, qui sont prévus d'ici la fin de l'année civile. Les futurs iPad Pro M3 suivront au printemps 2024, tandis que les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui arriveront fin 2024 seront équipés de puces M3 Pro et M3 Max.



Nous l'avions vu hier, Apple teste actuellement une nouvelle puce dotée d'un CPU à 12 cœurs, d'un GPU à 18 cœurs et de 36 Go de mémoire, qui pourrait être la puce M3 Pro de base pour les MBP 2024.



Selon les dernières rumeurs, les puces Apple Silicon construites selon le procédé 3nm comporteront jusqu'à quatre matrices, qui prendront en charge jusqu'à 40 cœurs de calcul. La puce M2 est dotée d'un processeur à 10 cœurs et les M2 Pro et Max ont des processeurs à 12 cœurs, de sorte que le procédé 3 nm pourrait considérablement améliorer les performances multicœurs. Au minimum, la technologie 3 nm devrait permettre aux puces d'Apple de réaliser le plus grand bond en termes de performances et d'efficacité depuis 2020 et l'introduction des processeurs M1.



La suite est déjà écrite avec processus 3nm amélioré appelé N3E. Les appareils Apple finiront par migrer vers la génération N3E, probablement vers la fin de l'année 2024 et l'iPhone 16 Pro.