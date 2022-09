Puce A16 : le benchmark montre un gain marginal entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13 Pro

Le premier score Geekbench pour l'iPhone 14 Pro doté de la nouvelle puce A16 Bionic révèle une amélioration très contenue des performances par rapport à l'iPhone 13 Pro de l'année dernière. On comprend mieux pourquoi Apple ne s'est pas attardée sur son dernier processeur durant le keynote du 7 septembre.

Un benchmark décevant pour l'iPhone 14 Pro

Les résultats d'un test Geekbench pour un iPhone15,3, l'identifiant technique de l'iPhone 14 Pro, montrent que le nouvel iPhone 2022 a un score de 1879 en simple cœur CPU et de 4664 en multi coeurs. L'iPhone 13 Pro avait obtenu un score de 1707 en single-core et 4659 en multi-core, soit quasiment la même chose en multi et à peine plus lent sur un coeur.

La nouveauté la plus significative de la puce A16 Bionic est qu'il s'agit de la première puce d'Apple basée sur le processus de gravure 4 nm. La puce A15 Bionic, comme les puces Apple M1 et M2 pour le Mac, est basée sur le processus 5 nm. Cela permet de réduire la taille du composant, mais surtout de gagner en efficacité énergétique.



Malgré un saut de performance moins important que certains auraient pu espérer, Apple affirme que la puce A16 Bionic est "la puce la plus rapide jamais intégrée à un smartphone." L'A16 Bionic dispose d'un GPU à 5 coeurs qui peut fournir jusqu'à 50 % de bande passante mémoire supplémentaire pour les jeux à forte intensité graphique. L'A16 Bionic dispose également d'un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs pour alimenter les tâches avancées d'apprentissage automatique. En ce qui concerne le processeur, l'A16 Bionic dispose du même nombre de 6 cœurs que l'A15 Bionic, mais Apple précise qu'il s'agit d'un "nouveau processeur à 6 cœurs".



Enfin, Apple a intégré un nouveau processeur pour gérer tout ce qui touche à l'écran, comme l'affichage, le mode always-on et même les animations de l'encoche des iPhone 14 Pro, la Dynamic Island.