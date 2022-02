Le design trou + pilule des iPhone 14 se montre en schéma

Les rumeurs sur les changements de conception de l'iPhone 14 de cette année sont nombreuses, en particulier en ce qui concerne l'encoche. Alors que les rapports initiaux indiquaient que l'encoche serait entièrement abandonnée en faveur d'un poinçon, des rapports plus récents ont indiqué qu'Apple prévoyait plutôt un design unique à trou et à pilule. La firme vise également à ne plus faire dépasser les capteurs photos arrières.

Un schéma oublié sur Weibo et confirmé par Prosser

Un nouveau schéma publié sur Weibo prétend offrir un aperçu plus précis de ce changement de design, montrant la taille réelle du fameux combo trou + pilule évoqué début janvier.

L'image ci-dessus a été postée par un utilisateur de Weibo et elle prétend montrer un schéma plus détaillé de l'iPhone 14 Pro ou de l'iPhone 14 Pro Max. Le post a également été partagé dans une vidéo YouTube publiée samedi par Jon Prosser, ce dernier disant qu'il a "pu vérifier de manière indépendante" que ce schéma est réel et représente précisément le design qu'Apple utilisera.



Ce qu'Apple semble faire ici est de prendre les composants de l'encoche et de les appliquer directement dans l'écran, en éliminant toutes les zones de déchets qui n'incluent pas les caméras ou les capteurs. On est loin de la suppression complète du notch, ce qui va encore engendrer de nombreuses critiques.

Les plans d'Apple pour un design trou + pilule ont été rapportés pour la première fois plus tôt cette année par l'analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants. Ce rapport contredisait les rapports précédents qui indiquaient qu'Apple prévoyait d'utiliser un design simple similaire à celui de nombreux fabricants Android.

Quelle gamme iPhone 14 ?

La gamme de l'iPhone 14 serait disponible en deux tailles d'écran différentes : 6,1 pouces et 6,7 pouces. On s'attend à ce qu'Apple propose des variantes standard et "Pro" de chaque taille d'écran, ce qui pourrait suggérer une gamme qui ressemble à quelque chose comme : iPhone 14 et iPhone 14 Max, puis l'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.



Une chose importante à garder à l'esprit est que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont les deux seuls iPhones qui devraient présenter ce nouveau design trou + pilier, les deux autres modèles conservant l'encoche pendant au moins une autre année. Une manière de marquer l’écart entre les deux gammes de manière plus significative, avant que tous les iPhone 2023 n’y goûtent, les iPhone 15.

The dual hole punch design on the iPhone Pro models will be seen on all 4 models in 2023. Hopefully the holes will get smaller… — Ross Young (@DSCCRoss) February 27, 2022



En ce qui concerne le reste du design de l'iPhone 14, les rumeurs suggèrent qu’Apple de rapprochera un peu plus de l’esprit de l'iPhone 4. Cela inclut des choses comme des boutons de volume ronds, un design en verre, et plus encore. Rappelons également que les iPhone 2022 auraient un châssis en titane et un corps globalement plus épais qui se traduit par la suppression de la bosse de l'appareil photo.



L'iPhone 14 devrait être dévoilé en septembre. D’ici le keynote de rentrée, nul doute que nous aurons de nombreuses précisions sur les nouveautés et fonctionnalités.