Le design de l'iPhone SE 4 se montre en rendus CAO

Le futur iPhone SE, de quatrième génération, revient souvent à la rubrique rumeur. Pour une fois, ce ne sont pas des fuites ou spéculations, mais des rendus du prochain entrée de gamme d'Apple signés du blog indien 91Mobiles. Comme vu précédemment, il s'agit essentiellement d'un iPhone 14 standard, légèrement revu à la baisse.

Un rendu de l'iPhone SE 4

Grâce à nos confrères, qui avaient déjà révélé les rendus CAO de l'iPhone 13 Pro avant sa sortie, nous avons probablement le design final de l'iPhone SE 4. Le "petit" téléphone d'Apple passera ainsi à un écran bord à bord de 6,1 pouces, avec une encoche abritant les composants pour Face ID et la caméra FaceTim, des côtés plats et un port USB-C à la place du Lightning. Si cela paraitra plutôt dépassé pour les possesseurs des iPhone 14 Pro et iPhone 15, ce design constituerait tout de même une mise à niveau substantielle par rapport à l'actuel iPhone SE, qui présente des bords incurvés, un écran de 4,7 pouces aux bordures bien épaisses et un bouton d'accueil avec Touch ID.



Le nouvel iPhone SE 4 mesure apparemment 147 mm de haut, 71,5 mm de large et 7,7 mm d'épaisseur, soit peu ou près les dimensions de l'iPhone 14, qui mesure 146,7 mm de haut, 71,5 mm de large et 7,8 mm d'épaisseur.

Il s'agit donc d'une claire confirmation des rumeurs et fuites précédentes. l'iPhone SE 4 sera un iPhone 14, avec Face ID et écran OLED, mais avec un seul appareil photo arrière. Sans oublier l'ajout d'un port USB-C et d'un bouton Action, comme l'iPhone 15. Pas si mal.

Encore une fois, le site 91Mobiles a une bonne crédibilité puisqu'il a déjà révélé des rendus CAO précis de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 14 Pro. Il s'était trompé sur l'Apple Watch 7, mais a présenté récemment le design du prochain iPad Air 6 de 12,9 pouces. Le blog indien a la bonne idée de se trouver dans le pays où Apple fabrique une partie de ses produits, donc les modèles d'entrée de gamme. Les informations proviennent ainsi de la chaîne d'approvisionnement.