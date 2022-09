iPhone 14 vs iPhone 13 : l'écran a la même résistance selon les tests

À chaque sortie de nouveaux iPhone, on retrouve une tonne de vidéos sur YouTube pour tester la résistance des modèles récemment disponibles. Plusieurs YouTubeurs ont mis à rude épreuve l'écran de l'iPhone 14, l'objectif était de savoir si le verre était plus robuste que celui de l'iPhone 13 ! Voilà qui complète notre comparatif ente iPhone 14 et iPhone 13.

Il n'y a pas vraiment de différence

Les tests de résistances n'y vont pas de main morte avec l'écran et l'arrière des iPhone 14, les YouTubeurs utilisent des marteaux, des cutters, des briquets... L'objectif est toujours le même : voir jusqu'où peut aller la résistance des iPhone face à de terribles tortures.



La 14e génération d'iPhone a passé avec succès le test annuel de rayures du YouTuber JerryRigEverything, l'influenceur recourt à l'échelle de dureté minérale de Mosa pour se faire un jugement. Une petite rayure a été découverte à un niveau de dureté 6, ce qui indique qu'Apple exploite encore le même Ceramic Shield que celui utilisé avec l'iPhone 12 et l'iPhone 13.

Dès le niveau 7, des rayures plus visibles à la caméra ont été constatées, c'est exactement le même résultat qu'ont obtenu l'iPhone 13 et l'iPhone 12, ce qui prouve qu'Apple n'a pas installé un verre plus résistant sur son nouvel iPhone 14.

Notons quand même qu'atteindre le niveau 6 sans rayures visibles, c'est une belle performance que n'atteignent pas beaucoup de smartphones concurrents.

Apple le sait et c'est d'ailleurs pour cela que la firme de Cupertino n'hésite pas à vanter les mérites du Ceramic Shield considéré comme le verre le plus résistant actuellement sur le marché des smartphones.

En ce qui concerne les iPhone 14 Pro, Apple n'a pas fait non plus de changement majeur pour le verre utilisé. Les nouveaux smartphones haut de gamme ont le même verre résistant que les iPhone 13 Pro/Pro Max de l'année dernière. Cela se voit au niveau des tests, car les premières faiblesses rencontrées se produisent approximativement au même moment que les iPhone 13 Pro de l'année dernière.



Le Ceramic Shield a été annoncé pour la première fois par Apple dès les iPhone 12 (en partenariat avec la société Corning), l'entreprise utilise depuis ce verre sur toutes les générations de ses iPhone. Il est considéré comme étant 4 fois plus résistant que les précédents verres. Le Ceramic Shield a été conçu pour encaisser d'une manière spectaculaire les chocs brutaux ainsi que les rayures qui peuvent être provoquées par des clés dans un sac à main.

Samsung propose le même verre depuis ses Galaxy Note 20, mais sous un nom différent, celui de "Victus".