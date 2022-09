L'iPhone 14 Pro enregistre un gain significatif sur le benchmark AnTuTu

Si vous vous demandez si l'iPhone 14 Pro est réellement plus puissant que l'iPhone 13 Pro, ce benchmark AnTuTu pourrait vous offrir une première piste. Avec sa puce A16 Bionic 4 nm, il semble effectivement avoir passé l'étape supérieure.

L'iPhone 14 Pro tutoie les sommets

Comme chaque année après la présentation du nouvel iPhone, nous avons le droit aux benchmarks AnTuTu qui comparent les performances globales des nouveaux modèles par rapport à ceux de l'année précédente.



Cette année, seul l'iPhone 14 Pro a le droit à la toute nouvelle puce A16 Bionic gravée en 4 nm et c'est donc lui qui est le mieux placé pour être comparé à son prédécesseur. D'après les premiers résultats obtenus, les performances générales sont nettement supérieures, avec une mention spéciale pour le GPU, qui semble vraisemblablement plus véloce.



Pour parler chiffre, l'iPhone 14 Pro a obtenu un score de 978147 contre 823024 pour l'iPhone 13 Pro. Au total, cela représente une amélioration de 18.8%. On parle d'un gain de 17̈% pour le CPU et de 28% pour le GPU. Une amélioration GPU parmi les plus significatives des dernières années, toutes marques confondues.



Il suffit de se pencher sur le tableau ci-dessous pour se rendre compte que l'iPhone 14 Pro a franchi une nouvelle étape au niveau puissance. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui pratiquent des activités gourmandes sur leur smartphone. Pour rappel, le premier test Geekbench paru il y a 5 jours sur le sujet évoquait une amélioration de 10.5%.