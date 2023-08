Apple a acheté la totalité des puces 3nm de TSMC pour 2023

Dans le cadre d'une démarche hautement stratégique, Apple devrait acquérir cette année la production complète des premières puces TSMC à processus 3 nanomètres, destinées à sa prochaine gamme d'iPhone, de Mac et d'iPad. Selon des sources de l'industrie, comme le rapporte DigiTimes, l'occupation par Apple des lignes de production dernier cri de TSMC est passée de près de 90 % à la totalité de la capacité. Le retard pris par Intel à cause des modifications apportées à la conception de sa plate-forme CPU aura donc profité à Apple qui s'accapare toute la production du taïwanais.

Une petite baisse pour TSMC

La modification des commandes d'Intel a entraîné une baisse substantielle des ventes de puces 3 nm prévues par TSMC pour l'année en cours. Bien que TSMC doive observer une forte croissance au quatrième trimestre avec le début de la production en masse de puces A17 et M3 pour Apple, les chiffres ont tout de même été revus à la baisse.



Le rapport indique que la production de processeurs gravés en 3nm de TSMC pourrait être réduite à environ 50 000-60 000 plaquettes par mois au cours du dernier trimestre, soit une réduction par rapport aux 80 000-100 000 unités prévues précédemment. Cet ajustement est attribué à la décision d'Apple de réduire ses commandes. Actuellement, la production mensuelle de TSMC pour le processus 3nm est estimée à environ 65 000 plaques. Une plaque peut évidemment contenir des dizaines de puces.

Un gros gain pour Apple

Les prochains iPhone 15 Pro d'Apple devraient être équipés du processeur A17 Bionic, la première puce de la société développée à l'aide du processus 3nm de première génération de TSMC, connu sous le nom de N3B. Cette technologie devrait permettre d'améliorer l'efficacité énergétique de 35 % et les performances de 15 % par rapport au procédé "4 nm" utilisé pour l'iPhone 15 Pro. En réalité, il s'agit d'un processus 5 nm amélioré.



Apple ne s'arrêtera pas à l'iPhone. La prochaine puce M3 d'Apple, destinée aux Mac et aux iPad, devrait également utiliser le processus 3nm. Les premiers appareils utilisant la puce M3 devraient inclure un MacBook Air 13 pouces mis à jour et un iMac 24 pouces, avec des dates de sortie potentielles dès le mois d'octobre.



Les futurs iPad Pro 2024, intégrant des écrans OLED et dont la sortie est prévue dans les premiers mois de l'année prochaine, sont également susceptibles d'intégrer des puces M3. Ming-Chi Kuo, analyste renommé d'Apple, suggère que les prochains modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces, attendus en 2024, seront équipés de puces M3 Pro et M3 Max.



Des informations provenant d'un journal de développeur de l'App Store, divulguées par le journaliste Mark Gurman, indiquent qu'Apple teste une nouvelle puce dotée d'un CPU à 12 cœurs, d'un GPU à 18 cœurs et de 36 Go de mémoire. Cette puce pourrait servir de base à la version M3 Pro des modèles MacBook Pro de la prochaine génération, dont le lancement est prévu pour l'année prochaine. Un Mac mini M3 figure aussi sur la feuille de route.



Pour en revenir aux processeurs 3 nm d'Apple, les rumeurs indiquent qu'elles pourraient accueillir jusqu'à quatre matrices, supportant potentiellement jusqu'à 40 cœurs de calcul. Étant donné que la puce M2 est dotée d'un processeur à 10 cœurs et que les M2 Pro et Max sont dotés de processeurs à 12 cœurs, la technologie 3nm pourrait considérablement augmenter les performances multicœurs. Au minimum, le passage à la technologie 3 nm devrait permettre d'obtenir les performances et l'efficacité les plus importantes de la gamme de puces d'Apple depuis 2020.



La suite du côté de TSMC sera logiquement un processus 3nm amélioré appelé N3E. Sa production commerciale devrait commencer dans la seconde moitié de 2023, et les livraisons réelles devraient s'accélérer en 2024, certainement pour l'iPhone 16 Pro, notamment.