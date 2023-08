Apple teste un nouveau Mac mini M3 en interne

Depuis plusieurs semaines, nous évoquons les futurs Mac dotés d'une puce M3. Si Apple prépare leur arrivée pour la fin de l'année, nous savons déjà qu'il y aura un MacBook Air, plusieurs MacBook Pro et un iMac. Mais Mark Gurman de Bloomberg pense qu'un autre Mac M3 est testé sur le campus d'Apple. Il s'agirait d'un Mac Mini M3.

Déjà un Mac Mini M3

La société continue d'intensifier les tests des Mac équipés de la nouvelle puce M3, qui pourrait être lancée dès le mois d'octobre. Jusqu'à présent, j'ai fait état de plusieurs machines de nouvelle génération en cours de test, notamment de nouveaux iMac, ainsi que des MacBook Pros d'entrée et de haut de gamme. Aujourd'hui, je peux ajouter un autre Mac M3 à la liste : un modèle équipé d'une puce M3 de base.

Le Mac mini testé comprend huit cœurs de processeur (quatre cœurs d'efficacité et quatre cœurs de performance), 10 cœurs de processeur graphique et 24 gigaoctets de mémoire. Cette machine tourne déjà sous macOS Sonoma 14.1, la première mise à jour importante de la nouvelle version du logiciel Mac à venir pour tous à l'automne. Compte tenu des spécifications de la puce M3 dans ce Mac particulier, notre confrère affirme qu'il s'agit probablement d'un Mac mini nouvelle génération.

En incluant ce dernier Mac, qui est apparu dans des journaux de développeurs tiers partagés avec le journaliste, voici les Mac M3 en cours d'après la dernière itération de sa newsletter Power On :

MacBook Air 13 pouces M3 (noms de code Mac 15,1 et J513/J613)

MacBook Air 15 pouces M3 (nom de code Mac 15,2 et J515/J615)

MacBook Pro 13 pouces M3 (nom de code Mac 15,3 et J504)

iMac M3 (nom de code Mac 15,4, Mac 15,5, J433 et J434)

MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces M3 Pro et M3 Max (noms de code Mac 15,7, Mac 15,8, J514 et J516)

Mac mini M3 (nom de code Mac 15,12)

Le nombre de cœurs du M3 d'entrée de gamme est le même que celui du Mac mini M2, avec huit cœurs de CPU et 10 cœurs graphiques, mais le M3 Pro est un peu plus puissant que son prédécesseur, avec 12 cœurs de CPU et 18 cœurs graphiques. Du côté du processeur M3 Max haut de gamme pourrait atteindre 14 cœurs de CPU et plus de 40 cœurs graphiques.



L'activité Mac, en difficulté, a besoin d'un coup de pouce, mais il faudra du temps pour que ces nouvelles machines apparaissent dans les résultats d'Apple. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers, la société a déclaré qu'elle prévoyait une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires généré par les Mac au cours du quatrième trimestre. Apple ne lancera pas de nouveaux Mac avant le premier trimestre de l'exercice 2024 (qui commence au début du mois d'octobre), de sorte que les Mac existants auront la lourde tâche de limiter la casse un certain temps.