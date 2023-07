Apple teste un iMac M3 de 32 pouces

Apple expérimente des iMac plus grands, dont un modèle avec un écran d'environ 32 pouces, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans sa dernière lettre dominicale "Power On", Gurman indique que cet iMac est encore en phase de développement, et dont qu'il ne sera pas lancé avant 2024, au mieux. Voilà qui devrait refroidir les ardeurs des clients potentiels, orphelins d'une grande dalle depuis l'arrivée de l'iMac M1 de 24 pouces.

Enfin un grand iMac Apple Silicon

Le journaliste de Bloomberg a précédemment déclaré qu'Apple développait un iMac plus grand avec une diagonale de plus de 30 pouces, et il est désormais certain que l'écran aura une taille de 32 pouces, comme le moniteur Pro Display XDR haut de gamme d'Apple. Sorti en décembre 2019, le Pro Display XDR a une résolution de 6K pour un contenu de qualité Retina et commence à 5 499 €.

Apple a abandonné l'iMac et l'iMac Pro 27 pouces basés sur Intel récemment, ne laissant que l'iMac 24 pouces équipé de la puce M1 au catalogue. Alors que plusieurs modèles sont passés à la puce M2 depuis l'été dernier, l'iMac reste le seul modèle sur un processeur vieux de trois ans. Pour ceux qui recherchent un grand écran chez Apple, l'entreprise propose le Studio Display de 27 pouces, qui peut être connecté au Mac mini, Mac Studio ou à un autre Mac doté d'une puce Apple, mais il ne s'agit pas d'une solution tout-en-un comme l'iMac.



Le modèle actuel d'iMac équipé de la puce M1 est sorti en avril 2021, et notre confrère américain s'attend à ce qu'un modèle actualisé équipé d'une puce M3 plus rapide soit lancé au début de l'année prochaine. Toutes les puces en silicium actuelles d'Apple sont fabriquées sur la base du processus 5nm de TSMC, tandis que la puce M3 devrait passer à un processus 3nm pour des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité énergétique. On aurait donc un iMac 24 pouces M3, puis quelques mois plus tard, un iMac 32 pouces M3 Pro.