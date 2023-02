Apple devrait inclure 16 Go de RAM avec sa puce M3

Au cours de la première moitié de l'histoire du MacBook Pro, depuis les modèles Intel de 2006 jusqu’à 2014, la mémoire vive de base de l’ordinateur portable d'Apple a doublé cinq fois, passant de 512 mégaoctets à huit gigaoctets. Dans la seconde partie de l'histoire du MacBook Pro, de 2015 à 2023, la mémoire de base n’a plus évolué. Aujourd'hui encore, le MacBook Pro 13 pouces de base est livré avec les mêmes 8 Go de RAM qui sont la norme depuis 2014. En avril 2016, le dernier ordinateur portable MacBook de 4 Go a été abandonné. À quand le passage à 16 Go d’office ?

Des améliorations partout, sauf sur la quantité de RAM

Cette stagnation de la mémoire vive ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'améliorations, le Silicium d'Apple a été une révélation, avec ces 8 Go de mémoire désormais intégrés sur la puce et complétés par des SSD rapides. Le tout bien aidé par une optimisation que personne d’autre sur le secteur ne peut proposer. Néanmoins, cette RAM de base a pris du plomb dans l'aile. Plus tard cette année, l'iPhone 15 Pro devrait, selon les rumeurs, recevoir 8 Go de RAM, ce qui serait un affront pour ses cousins les Mac.

Apple devrait profiter de l'opportunité offerte par la future puce M3 pour augmenter sa mémoire de base à 16 Go. La M1 Pro, dévoilé fin 2021 sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, était accompagnée de 16 Go de RAM en standard, en plus d'un stockage de base de 512 Go. Deux ans et un processus à trois nanomètres plus tard, le M3 sera probablement compétitif avec le M1 Pro. Ces mises à niveau nécessaires consolideront la position d'Apple sur le marché de l’informatique.



Avec le lancement du M3 Air plus tard dans l'année ou début 2024, Apple aura le choix de conserver le M1 Air à 999 dollars (1199 euros) dans sa gamme ou de l'abandonner. S'ils baissent le M2 Air, peu de gens dépenseront deux ou trois cents euros supplémentaires simplement pour avoir une puce M3. Toutefois, si cette mise à niveau s'accompagne d'une augmentation de la RAM de base (et peut-être même d'une augmentation de l'espace de stockage), la mise à niveau serait bien plus attractive. Apple est une entreprise qui aime les échelles de prix, et celle-ci serait logique, car elle pousserait les consommateurs vers le modèle le plus récent, le plus performant et le plus cher.



Les bénéfices du secteur Mac au cours du trimestre précédent ont connu une chute vertigineuse, et Apple compte sur une sortie importante du M3 pour le Mac dans un avenir relativement proche. Même si la M3 sera sans aucun doute plus rapide et plus efficace, cette mise à niveau de la RAM est indispensable. Entre temps, Apple devrait lancer un Mac Pro M2 Ultra, la seule vraie nouveauté Mac de l’année.