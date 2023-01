Un MacBook Air avec puce M3 en 3 nm est attendu pour fin 2023

Selon un rapport publié par le site taïwanais DigiTimes, Apple a l'intention de sortir un nouveau MacBook Air au second semestre 2023, et il pourrait inclure une puce 3nm. Il est probable que ce processeur maison soit, déjà, la M3 de nouvelle génération, qui sera plus performant et consommera moins d'énergie que les puces 5nm actuelles du MacBook Air M2.

Déjà la puce M3 ?

Le rapport, qui cite des sources de l'industrie, indique que "la chaîne d'approvisionnement se concentre davantage sur le MacBook Air, plus abordable, qui devrait être mis à jour dans la seconde moitié de 2023 et pourrait être équipé d'un processeur 3nm". Le rapport ne donne pas d'informations supplémentaires sur le nouveau MacBook Air ni de date de lancement plus précise.

Fin décembre, TSMC, le partenaire d'Apple pour la fabrication des puces, a commencé à produire en masse des puces 3nm. Outre la puce A17 des prochains modèles d'iPhone 15 Pro (qui misera sur l'économie d'énergie), la puce M3 du MacBook Air de nouvelle génération serait la première gravée en 3 nm chez le constructeur américain.



Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront également mis à jour avec des puces M3 Pro et M3 Max de 3 nm en 2024, selon un rapport publié cette semaine par l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo. Un calendrier semble s'installer chez Apple, avec le renouvellement séquentiel de sa gamme Mac avec les puces M1, puis M2 et bientôt M3. Le MacBook Air inaugure la version de base, puis les MacBook Pro ajoute les variantes "Pro" et "Max", avant que le Mac Studio et l'éventuel Mac Pro intronisent la version "Ultra".



Reste à voir si DigiTimes voit juste ici. Le MacBook Air M2 est encore tout frais, et le MacBook Pro 14 / 16 pouces M2 Pro / Max a été lancé mardi. On a du mal à imaginer la sortie de la puce M3 un an après la M2. De plus, rappelons qu'un MacBook Air 15 pouces est attendu cette année, ce pourrait être ce modèle dont il s'agit. Mais il aurait, au mieux, une puce M2 Pro.



Le dernier MacBook Air M2 a été complètement redessiné à l'été 2022, avec un écran bord-à-bord avec encoche, la recharge MagSafe, une caméra 1080p, la puce M2 et plus encore. Apple le vend à partir de 1499 euros, et conserve toujours le MacBook Air M1, parfois en promo à moins de 1000 euros.