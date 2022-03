Apple supprime l'iMac 27 pouces et ne le remplacera pas

Medhi Naitmazi

Si vous avez suivi le keynote de ce jour, vous savez certainement qu'Apple vient de lancer un nouveau produit appelé Mac Studio, une sorte d'hybride entre le Mac Mini et le Mac Pro. Avec lui, un écran de 27 pouces appelé Studio Display est proposé. Alors que John Ternus a annoncé l'arrivée d'un dernier Mac équipé des puces MX d'Apple (le Mac Pro), il a enterré l'iMac 27 pouces. Et Apple vient de le retirer de sa boutique en ligne sans préavis.

Adieu l'iMac 27 pouces

L'année dernière, Apple a remplacé l'iMac 21,5 pouces fonctionnant sous Intel par l'iMac 24 pouces doté d'une puce M1 et d'un tout nouveau design. Apple a également abandonné son iMac Pro, une variante plus puissante de l'iMac 27 pouces traditionnel. Aujourd'hui, la version Intel de l'iMac 27 pouces connait le même sort.

À sa place, on trouve le nouvel ordinateur de bureau Mac Studio et le Studio Display, l'écran qui va avec. Bien que vous perdiez la commodité d'un ordinateur de bureau tout-en-un, les remplaçants commencent respectivement à 2229€ et 1749€, ce qui est bien plus cher qu'un iMac 27 pouces mais qui est à peu près pareil que le feu iMac Pro.



C'est évidemment LA nouveauté du jour, sachant que nombreux sont ceux qui réclamaient une version plus puissante du Mac Mini (et ils sont servis avec la puce M1 Ultra) mais aussi un écran plus abordable que le Pro Display. Cela laisse plus de flexibilité aux clients, et surtout plus de possibilité d'arrangement avec une configuration de bureau existante.



Reste à voir si Apple va limiter son iMac à la taille de 24 pouces, qui se place pile entre les 21,5 et 27 pouces proposés jusqu'à l'année dernière.