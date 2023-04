Apple sortirait des iMac OLED de 32 et 42 pouces en 2027

Selon le cabinet d'études Omdia, Apple fera passer la quasi-totalité de ses modèles d'iPad, de MacBook et d'écrans externes à des écrans OLED d'ici à 2027. Si cela ne surprendra finalement pas grand monde, un détail du rapport nous interpelle au sujet de l'iMac, avec peut-être deux tailles inédites à venir.

Une feuille de route intrigante chez Apple

Les dernières prévisions d'Omdia sur les écrans OLED, consultées par DisplayDaily, indiquent que les livraisons mondiales d'écrans OLED augmenteront rapidement du côté des ordinateurs et tablettes, passant d'environ 9,7 millions d'unités en 2022 à plus de 70 millions en 2028. La majeure partie de cette croissance sera tirée par les ordinateurs portables, mais le nombre de tablettes OLED augmentera également fortement au cours de cette période.

Le principal facteur de cette explosion attendue serait l'utilisation accrue d'écrans OLED par Apple sur tous ses appareils. Conformément aux dernières rumeurs, Omdia pense qu'Apple commencera à utiliser des panneaux OLED pour l'iPad en commençant par les nouveaux modèles iPad Pro M3 dès l'an prochain, suivis d'un MacBook Pro OLED en 2026. Apple abandonnera presque entièrement les écrans LCD et mini-LED sur ses appareils mobiles d'ici 2026.



Mais le plus intéressant ici, c'est que l'on apprend que la firme de Cupertino commencera apparemment à utiliser des panneaux QD-OLED ou WOLED pour les écrans de 32 et 42 pouces, probablement pour les futurs modèles d'iMac. Cela pourrait être un écran externe, sachant que le Pro Display XDR est le seul produit Apple doté d'un écran de 32 pouces et il n'existe actuellement aucun appareil de 42 pouces.



Si le modèle 32 pouces, en iMac ou écran externe, paraît tout à fait plausible (avec un puce M5 ?), nous avons du mal à imaginer un produit de 42 pouces à venir chez Apple. Il s'agit plutôt d'une taille de panneau d'affichage habituellement réservée à des téléviseurs... Qu'en pensez-vous ?