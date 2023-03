Le premier iPad Pro OLED aurait une puce M3

Si vous nous suivez, vous savez qu'Apple a beau avoir sorti sa nouvelle génération de processeur M2 à l'été 2022, avec des variantes Pro et Max plus puissantes en janvier 2023, l'entreprise planche déjà ardemment sur la version suivante, la M3. Et en plus de l'iMac M3 et du MacBook Air M3, Apple aurait l'intention d'équiper le premier iPad Pro OLED de ce même processeur.

La puce M3 fera la différence

Encore une fois, l'information nous provient de Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste spécialisé sur la firme à la pomme a profité de son bulletin d'informations dominical pour évoquer le futur de l'iPad. Le haut de gamme, l'iPad Pro, passera une nouvelle étape en 2024 avec une dalle OLED. Actuellement équipé d'une dalle LCD avec rétro-éclairage miniLED, le plus cher des iPad aura droit à la même qualité d'image que l'iPhone et l'Apple Watch. Mais, pour marquer le coup, Apple a prévu d'affubler sa tablette d'une puce encore plus puissante.

Le modèle 2022 est propulsé par la puce M2, et son renouvellement ne devrait intervenir qu'en 2024 avec, sans surprise, la puce M3. Plus intéressant que le passage de la M1 à la M2, l'upgrade vers la M3 devrait se traduire par des performances nettement en hausse et une autonomie encore améliorée. Alors qu'Apple domine de la tête et des épaules le marché des tablettes, elle devrait mettre la concurrence à bonne distance avec son prochain processeur gravé en 3 nm, contre 5 nanomètres actuellement. Une finesse accrue permet de réduire la consommation, l'encombrement et la production de chaleur.



C'est simple, pour les experts, la puce M2 a été conçue comme un processeur bouche-trou avant la M3.

L'année dernière, Apple a présenté la première puce M2 lors de la Worldwide Developers Conference en juin. Si Apple devait s'en tenir au calendrier de l'année dernière, une puce M3 accompagnée d'un nouveau MacBook Air à la WWDC 2023 serait logique. La société pourrait ensuite lancer l'iMac M3 plus tard dans l'année et les MacBook Pro et Mac Max basés sur la puce M3 en 2024.



La puce M3 sera également utilisée dans un iPad Pro remanié avec des écrans OLED, dont on m'a dit qu'il était prévu pour le premier semestre de 2024.

Une excellente nouvelle qui devrait par contre freiner les ventes du modèle actuel. À part la puce M2, le WiFI 6E, le Bluetooth 5.3 et le survol de l'Apple Pencil, il n'avait rien apporté par rapport à l'iPad Pro M1, déjà excellent.



Enfin, Gurman est certain que l'avenir nous réserve des mises à jour encore plus excitantes du côté des Mac, dès 2025. Cela inclut probablement les premiers MacBook tactiles avec écrans OLED. On a hâte !