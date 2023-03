Le nouvel iMac M3 est en phase avancée de développement

Le prochain iMac d'Apple vient de passer une étape importante de sa conception. L'ordinateur de bureau en est désormais au "stade avancé de développement", selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans son article dominical, notre confrère a déclaré que le nouvel iMac aura la même taille d'écran de 24 pouces et les mêmes options de couleur que le modèle actuel. Finalement, la seule nouveauté sera son coeur M3.

Un iMac M3 pour fin 2023

Malgré un développement bien avancé, le nouvel iMac ne sortira pas tout de suite :

Bien que le développement des nouveaux iMac - noms de code J433 et J434 - ait atteint un stade avancé, la production en série ne devrait pas commencer avant au moins trois mois. Cela signifie qu'ils ne seront pas livrés avant le second semestre de l'année, au plus tôt. Il s'agit néanmoins d'une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont déçus que l'ordinateur de bureau tout-en-un d'Apple n'ait pas été mis à jour depuis près de deux ans.

Outre quelques changements internes avec probablement le WiFi 6E, le Bluetooth 5.3 et des ports mis à jour, le nouvel iMac 2023 comprendra très certainement la prochaine puce M3 d'Apple, ainsi qu'un nouveau processus de fabrication du support, selon Gurman. La puce M3 serait fabriquée avec une finesse de gravure de 3nm signée TSMC, le partenaire d'Apple, afin d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique.



La dernière mise à jour de l'iMac par Apple remonte à avril 2021, avec la puce M1 et un boîtier ultra-fin disponible en sept couleurs, dont le vert, le jaune, l'orange, le rose, le violet, le bleu et l'argent. C'est actuellement le seul iMac de la gamme d'Apple, car l'iMac 27 pouces à base d'Intel et l'iMac Pro ont tous deux été abandonnés au cours des deux dernières années.



Enfin, nouvel iMac serait commercialisé au plus tôt au cours du second semestre de 2023. D'ici là, Apple devrait lancer trois nouveaux Mac entre la fin du printemps et l'été. Ces trois modèles seront probablement le premier MacBook Air 15 pouces (nom de code J515), le premier Mac Pro avec des puces Apple maison (J180) et une mise à jour du MacBook Air 13 pouces (J513).