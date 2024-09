Les premiers tests de l'Apple Watch 10 : plus d'écran et de confort

Au lendemain des AirPods 4, voici les premiers avis sur l'Apple Watch Series 10, avec les testeurs américains qui ont pu avoir un accès privilégié à la nouvelle montre d'Apple. Ils sont tous conquis par la version 2024, mais considèrent tout de même la Series 10 comme une petite itération. Autrement dit, les possesseurs d'un modèle récent n'ont pas d'intérêt à casser à nouveau leur tirelire.

Les points forts de l'Apple Watch 10

Parmi les caractéristiques mises en avant figurent un design plus fin, qui fait une plus grande différence que ce à quoi on pourrait s'attendre, une nouvelle finition noire brillante, un grand écran, une recharge plus rapide, de nouvelles capacités pour le haut-parleur et un microphone avec isolation vocale… Ce dernier a d'ailleurs surpris quelques testeurs.

Zac Hall de 9To5Mac a déclaré que, sous certains aspects, le nouveau modèle ressemble à une version "Ultra Lite" et que, bien qu'il n'offre pas une durée de vie de la batterie doublée, la recharge rapide permet de la porter jour et nuit. Et sa taille est à la fois un atout et un désavantage selon les poignets.

La gamme Series a intégré certains éléments de la gamme Ultra. Les écrans des Apple Watch ont grandi au fil des ans. Nous en sommes maintenant au point où la plus petite Series 10 est de la même taille que la plus grande Series 3. Cela doit être un appétit pour un écran plus grand qui a fait que la plus grande Series 10 rivalise avec l'Apple Watch Ultra.



Apple doit sûrement avoir des données montrant que certains clients de l'Ultra accordent plus d'importance à la taille de l'écran qu'aux capacités liées aux sports extrêmes. La plus grande Apple Watch Series 10 en est le résultat.

D'une certaine manière, l'Apple Watch Series 10 est l'Ultra pour le reste d'entre nous, et c'est cool. J'aime beaucoup l'Ultra comme montre d'endurance. Cependant, la gamme Series est inégalée en termes d'objet esthétique à porter. Cela est encore plus vrai maintenant avec le design de la Series 10.

Adrienne So de Wired adore le nouvel écran et la recharge plus rapide, mais est frustrée par l'absence de capteur de saturation en oxygène dans le sang. Ce point n'est valable qu'aux USA. En France, le capteur est actif et utilisable.

La chose la plus incroyable concernant la Series 10 est que l'écran du modèle 46 millimètres est en fait plus grand que celui de la Watch Ultra 2 de 49 mm. Ce tour de passe-passe est accompli grâce au miracle de la géométrie. Le boîtier de la montre a des bords incurvés et l'écran s'étend sur les côtés, tandis que la Watch Ultra 2 a un écran plat et un boîtier en titane qui protège les coins des chocs et des coups [...]

Deux autres améliorations significatives sont la recharge plus rapide et un meilleur haut-parleur dans la montre. Je vais maintenant partager mon astuce principale : si vous avez une Apple Watch à recharge rapide et un chargeur rapide branché dans la prise de votre salle de bain, vous pouvez recharger complètement votre montre chaque matin pendant le temps qu'il vous faut pour prendre une douche, vous brosser les dents et vous habiller, soit environ 20 minutes pour moi […]

C'est vraiment une mauvaise nouvelle qu'il n'y ait pas de détection de l'oxygène sanguin sur la Series 10, et aucune information sur un éventuel retour de cette fonctionnalité. C'est ridicule, car chaque autre traqueur de fitness sur cette planète possède désormais cette fonction.

Cherlynn Low d’Engadget a également exprimé sa déception quant à l’absence de détection d’oxygène dans le sang, tout en affirmant que les améliorations sont minimes. Cependant, elle ne crache pas sur la forme plus fine et plus légère.

Ceux qui utilisent un modèle plus ancien doivent savoir que la mise à jour vers une nouvelle Apple Watch leur coûtera l'accès aux fonctionnalités de détection de l'oxygène sanguin. L'entreprise n'a toujours pas réintroduit l'application Blood Oxygen qu'elle a retirée des Series 9 et Ultra 2 vendues aux États-Unis […]

C'est un produit mature qui a troqué les refontes annuelles massives pour des mises à jour itératives qui s'accumulent au fil du temps. Pour une montre connectée constamment considérée comme la meilleure de sa catégorie, la Series 10 continue en grande partie cette tradition […]

Comparée à la Series 9, la dernière Apple Watch est légèrement plus grande et nettement plus fine et plus légère. Ce n'est pas une différence si flagrante que vous la remarquerez sans avoir les deux côte à côte, mais chaque fois que je prends la Series 10, je ressens définitivement une petite étincelle de joie.

Victoria Song de The Verge a également évoqué une évolution mineure, mais elle affirme qu'Apple a fait les bons choix et a créé "une Ultra plus portable".

L'Apple Watch Series 10 est une autre amélioration régulière et incrémentale dans une longue lignée de raffinements réguliers et incrémentaux. Mais toutes les mises à jour itératives ne sont pas égales. Avec la Series 10, il semble qu'Apple ait cherché à répondre à une question : comment obtenir l'écran le plus grand possible sans sacrifier le confort et l'autonomie de la batterie ?

En fin de compte, la Series 10 est une Ultra plus élégante et plus portable. Elle n'a pas les fonctionnalités plus sportives comme le GPS double fréquence, le bouton Action, ou la sirène de 80 dB. L'Ultra a également une meilleure autonomie. Mais je ne saurais trop insister sur le fait que de nombreuses personnes privilégient la taille de l'écran et la portabilité par rapport aux gadgets – en particulier ceux qui sont plus des athlètes occasionnels ou soucieux de la mode. Quand on prend en compte le fait que la nouvelle version en titane avec verre saphir est à 699 $ – soit 100 $ de moins que l'Ultra ? Je peux facilement voir de nombreuses personnes échanger leur Ultra contre une Series 10 en titane.

Robert Leedham de GQ affirme que ce n'est peut-être pas un grand produit d'anniversaire (ndlr : pour les dix ans du produit), mais que le grand écran, la finition en titane poli et la détection de l'apnée du sommeil en font une mise à niveau intéressante. C'est surtout vrai pour le confort au quotidien.

Il n'y a pas d'édition super-luxe spéciale pour marquer l'occasion. Grâce à une série de petites améliorations mais significatives, elle représente tout de même un véritable changement pour la montre connectée. Cette année, la Watch est plus agréable à porter que jamais […]

Bien qu'Apple n'en ait pas beaucoup parlé, il convient de noter que la Series 10 est aussi son modèle le plus léger depuis sept ans. Il faut remonter à la Series 3, considérablement plus petite, pour trouver une montre qui s'assoit aussi facilement sur votre poignet, et c'est à peu près vrai que vous optiez pour un modèle en aluminium ou en titane poli.

Lexy Savvides, de CNET, s'est penché sur la capacité de la Series 10 à diffuser du son via le haut-parleur :

J'ai fait mon propre test, très peu scientifique, pour voir à quel point il serait ennuyeux de jouer un morceau de heavy rock à plein volume sur le haut-parleur de la montre. Dans un environnement intérieur calme, ma collègue Faith Chihil pouvait entendre le haut-parleur à une distance d'environ 6 mètres. À l'extérieur, avec le bruit de la rue, elle devait se tenir juste à côté de moi pour entendre quoi que ce soit. En bref, le volume est loin d'être aussi élevé que le volume maximal d'un haut-parleur de téléphone.



J'ai mesuré le volume maximal de l'Apple Watch Series 10 avec l'application Bruits sur une Apple Watch Ultra 2, et il a atteint environ 92 dB avec ce morceau de rock lourd. Mais la plupart des autres chansons que j'ai écoutées se situaient entre 80 et 87 dB.

En revanche, notre ami a déclaré que l'isolation vocale pour les appels téléphoniques était « incroyablement bonne » :

L'isolation vocale de l'Apple Watch Series 10 est époustouflante [...]



Naturellement, j'ai voulu tester cela dans l'environnement le plus bruyant possible, alors je me suis rendu à Lion Dance Me à San Francisco et j'ai appelé ma collègue Lisa Eadicicco. Si vous avez déjà entendu une danse du dragon lors d'événements tels que les célébrations du Nouvel An lunaire, vous savez que les tambours peuvent être incroyablement bruyants. J'avais l'impression qu'on me soufflait dans les oreilles en temps réel, mais l'isolation vocale était si bonne sur le Series 10 qu'on aurait dit que les tambours étaient à un pâté de maisons. Lisa pouvait m'entendre clairement, même si j'avais l'impression de crier dans la montre.

Conclusion et avis

En clair, l'Apple Watch 10 est plus grande et plus fine, avec une finition titane (modèle haut de gamme). Le reste est à retrouver sur la Series 9 par exemple. À la rédaction, on trouve d'ailleurs dommage que l'acier ait été remplacé, l'esprit de l'horlogerie s'estompe peu à peu, bien que le résultat soit très proche.



Dernier point, peu commenté, l'écran OLED grand angle est vraiment appréciable, comme vous pourrez le voir dans certaines vidéos plus bas.



Si vous avez un modèle ancien, comme la Series 3, Series 4, Series 5 ou une SE quelle qu'elle soit, vous pouvez vous laisser tenter. Les autres, il est peut-être plus judicieux d'attendre un an ou deux.



Prix de l'Apple Watch 10

L'Apple Watch Series 10 commence à partir de 449 € en aluminium (42 mm, + 30 € en 46 mm) et 799 € en titane (42 mm, + 50 € en 46 mm).

Vidéo tests

Enfin, quelques tests en vidéo :

