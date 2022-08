Apple s’attend à vendre 1,5 millions de casques AR/VR à 2000$ en 2023

Si certains évoquaient un « essai » d’Apple dans le domaine des casques de réalité mixte, la firme prévoirait tout de même d'expédier environ 1,5 million d'unités de son prochain casque AR/VR en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Keynote en janvier pour le casque

Dans une note de recherche, Kuo a réitéré qu'Apple prévoit d'annoncer son casque de réalité mixte dont on parle depuis longtemps lors d'un événement en janvier 2023. Le premier casque AR/VR de la société devrait coûter plus de 2000 $, ce qui en fait un produit de niche. En conséquence, Kuo affirme que les expéditions de l'appareil ne devraient pas dépasser 1,5 million d'unités en 2023. Mais considérant le marché actuel, ce serait déjà un petit exploit.

Un produit pratiquement bouclé

En mai, Apple a présenté son casque AR/VR aux membres du conseil d'administration , ce qui indique que l'appareil est proche des dernières étapes avant le lancement. Bien que l'entreprise travaille sur le produit depuis plusieurs années, les récents problèmes de développement liés à la surchauffe et aux performances ont retardé le lancement du produit. La pénurie de composants n’ayant certainement pas aidé.



Le casque devrait être alimenté par une puce aux performances comparables à celles du M1 Pro des MacBook Pro 14 et 16 pouces.



L’appareil sera doté de plus d'une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main, de deux écrans 8K à ultra-haute résolution et d'une technologie avancée de suivi des yeux.

La suite est déjà prévue

Apple travaillerait déjà sur la version de deuxième génération de son casque AR/VR. Selon Kuo, le nouveau modèle de casque sera lancé au cours du premier semestre 2025, aux côtés d'un modèle moins cher et plus abordable. Et entre temps, les lunettes Apple Glass seront également lancées.