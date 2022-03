Apple devrait vendre 1 million de Mac Studio et Studio Display combinés en 2022

Il y a 2 heures

Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Ming-Chi Kuo, célèbre analyste de la chaîne d'approvisionnement spécialisé sur l’univers Apple, estime que le constructeur américain pourrait expédier quelque 500 000 ordinateurs Mac Studio, ainsi qu’un nombre similaire d’écrans Studio Displays en 2022.



Dans une de ses traditionnelles prédictions diffusées sur Twitter, Kuo a déclaré :

Mes prévisions pour les livraisons de Mac Studio et de Studio Display en 2022 sont toutes deux de 500 à 600 000 unités.

Encore des produits à succès pour Apple ?

Les nouveaux Mac Studio et Studio Display d'Apple ont été dévoilés au début du mois de mars. Le premier est équipé de la puce Apple M1 Ultra incroyablement puissante, le second avec une puce A13 lui autorisant certaines fonctionnalités autonomes comme FaceTime. Les premiers avis sur ces deux produits ont été généralement très positifs, malgré quelques problèmes avec la webcam du Studio Display et un rapport qualité prix qui fait grincer des dents certains clients. Si la prédiction de Kuo se réalise, Apple pourrait expédier plus d'un million d'unités de ces deux nouveaux produits combinés. Selon nous, c’est surtout le Mac Studio qui est promis à un grand avenir grâce à des performances de haut vol et un prix bien placé.

Bonne nouvelle pour le MiniLED

Toujours au rayon des bonnes nouvelles, Kuo a également déclaré cette semaine qu'Apple prévoit d'étendre "agressivement" la capacité de sa chaîne d'approvisionnement en miniLED pour le MacBook Pro, apparemment d'environ 20-30%. Kuo affirme que cela se fait en dépit du fait que le marché des ordinateurs portables et des PC souffre de l'inflation et de l'invasion russe en l'Ukraine. Nous avions il y a quelques jours que les Mac MiniLED d’Apple étaient largement plus plébiscités que les PC OLED, La firme ayant plus de 50% de parts de marché sur les ordinateurs haut de gamme simplement avec ces deux MacBook Pro 2021. Et Kuo pense que l’écart va se creuser en 2023.