Les MacBook Pro MiniLED d'Apple ont dépassé les ventes de PC OLED

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Mac

Alban Martin

Si vous aviez un doute sur les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple sorti fin 2021, sachez que le nouveau rapport de Display Supply Chain Consultants montreque la firme a dominé le marché des ordinateurs portables haut de gamme au cours du quatrième trimestre 2021 avec une part de 54 % grâce notamment MacBook Pro 2021 avec écran miniLED. Mieux, la société a vendu plus de ses derniers Mac que tous les ordinateurs portables OLED réunis.

Apple a surpris tout le monde avec ses MacBook Pro MiniLED

Voici les chiffres de la société qui récupère tous les chiffres de production et de vente concernant les appareils intégrant des panneaux d'affichage :

Le quatrième trimestre de l'année 2021 a été un trimestre record pour les écrans d'ordinateurs portables haut de gamme, avec une augmentation de 298 % par rapport au trimestre précédent et de 1717 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,8 millions unités. Sur une base annuelle, 2021 était en hausse de 629%, soit 8.2M de panneaux. L'année 2021 a été supérieure de 10 % aux prévisions, car les MacBook Pro MiniLED d'Apple et les OLED ont surpassé les performances du quatrième trimestre. La part des MiniLED a bondi à 54 % au quatrième trimestre 21 et a atteint 32 % pour l'année grâce au lancement réussi par Apple de ses MacBook Pro 14,2" et 16,2". Apple a surpris ses concurrents avec l'implémentation de 120 Hz, aucun ordinateur portable OLED n'étant encore disponible à 120 Hz. Les résultats du MiniLED 2021 ont finalement dépassé de 30% nos prévisions malgré les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, Apple et ses partenaires ayant résolu ces problèmes mieux que prévu.

Dans le détail, durant le quatrième trimestre de l'année dernière (le premier pour les nouveaux MacBook Pro), les modèles 14 pouces miniLED étaient en tête avec une part de 28 %, suivis des versions de 16,2 pouces à 26 % et des OLED de 14 pouces avec une part de 17 %. Pour le premier trimestre 2022, DSCC prévoit que le marché des ordinateurs portables avancés augmentera de 126 % d'une année sur l'autre pour atteindre 18,5 millions d'unités, réparties à 50 % pour les miniLED et à 50 % pour les OLED.

Selon le rapport, Apple devrait conserver la tête de cette catégorie avec le MacBook Pro durant toute l'année 2022, avec au moins 40 % de parts de marché.



Pour les fabricants, il semble que les écrans LCD miniLED offrent également une importante possibilité de marge de profit, bien que cette année soit limitée pour Apple. L'analyste Ming-Chi Kuo ne pense pas que la société lancera plus de produits miniLED en 2022, tandis que Ross Young de DSCC est persuadé qu'elle lancera au moins un écran Studio Display Pro avec cette technologie de rétro-éclairage. Dans tous les cas, les ventes supplémentaires ne seront pas nombreuses. On espérait avoir un iPad Pro 11 pouces miniLED, mais il semble que ne soit pas prévu du côté de Cupertino...



Rappelons enfin que le MacBook Pro 2021 a été un franc succès grâce à un design légèrement plus épais mais qui ne chauffe plus, un clavier solide, une puce M1 Pro ou M1 Max qui dépote, une dalle miniLED de grande qualité ainsi que le retour de ports comme le HDMI ou le MagSafe. Le renouvellement des MacBook Pro devrait intervenir en 2023.