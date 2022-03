Un MacBook Air M2 en fin d’année, prochain MacBook Pro 14/16 en 2023

Dans son dernier courriel "Power On", Mark Gurman de Bloomberg est revenu sur les prochaines sorties Mac. Selon le journaliste Apple prévoyait initialement de lancer son nouveau MacBook Air avec "un tout nouveau design, MagSafe, la puce M2, et plus encore" à la fin de 2021 ou au début de 2022, mais ce calendrier semble maintenant avoir glissé vers la seconde moitié de 2022. Quant aux MacBook Pro hauts de gamme, ils ne seraient pas attendus avant 2023 avec les puces M2 Pro et M2 Max.

Deux MacBook cette année pour les « petits »budgets

L'analyste Ming-Chi Kuo a récemment indiqué que la production de masse du nouveau MacBook Air commencerait à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre, ce qui suggère que l'appareil pourrait être lancé aux alentours de septembre, en même temps que les iPhone 14.

De son côté, Gurman a également déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Apple mette à jour ses modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces cette année, une mise à jour apportant les puces "M2 Pro" et "M2 Max" étant plus susceptible d'arriver en 2023. Cette année, Gurman a déclaré que la seule mise à jour du MacBook Pro sera probablement un MacBook Pro d'entrée de gamme rafraîchi avec un écran de 13 pouces et la puce M2.



Le lancement d'une série de nouveaux Mac avec la puce M2 vers la fin de l'année 2022 pourrait prendre une forme similaire à la façon dont Apple a dévoilé le MacBook Air M1, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini d'entrée de gamme en novembre 2020, ce qui suggère que les puces de la série "M" de la société ont un cycle de mise à niveau de deux ans.



Outre le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, le Mac mini d'entrée de gamme, l'iMac 24 pouces et l'iPad Pro seraient également des candidats potentiels pour la puce M2, mais le calendrier des mises à jour de ces appareils n'est pas encore clair. Apple avait indiqué au dernier keynote qu’il restait un ordinateur à passer sous Apple Silicon pour compléter la transition, le Mac Pro. Ce dernier recevrait une double puce M1 Ultra.