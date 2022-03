Apple aurait prévu un écran Studio Display Pro miniLED pour juin 2022

Et si Apple prévoyait de lancer en juin prochain une version "Pro" de son nouvel écran Studio Display, qui mesurera 27 pouces et sera équipé de mini-LED et de ProMotion, selon Ross Young, analyste réputé dans le domaine des écrans.

Un écran plus haut de gamme à venir chez Apple

Dans un tweet, Young indique que ses sources au sein de la chaîne d'approvisionnement lui ont confirmé un nouvel écran mini-LED de 27 pouces à venir en juin. En revanche, l'analyste revient sur sa déclaration concernant la sortie d'un iMac Pro à l'été 2022.

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain… — Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022



En fait, Ross Young fait amende honorable au sujet de la séparation entre l'iMac, le Mac Studio et le Studio Display, chose qu'il n'avait donc pas vu venir. La confusion venait probablement du fait que le Studio Display, et vraisemblablement le Studio Display Pro, sont tous deux équipés d'une webcam et d'un silicium Apple intégré, ce qui le rapproche de l'iMac. Il semble maintenant que les précédentes rumeurs concernant le lancement d'un iMac Pro en juin ne faisaient pas référence à un véritable iMac, mais plutôt à une version Pro du Studio Display.

Ming-Chi Kuo avait donc probablement raison quand il annonçait que l'iMac Pro ne serait pas lancé avant 2023. Par ailleurs, l'analyste asiatique a déclaré aujourd'hui qu'Apple pourrait ne pas sortir de mini-appareils LED cette année en raison de problèmes de coûts. Il reste donc à voir ce qu'Apple a exactement prévu pour le mois de juin, autour de la WWDC 22.



Pour mémoire, mardi soir, Apple a évoqué un Mac Pro avec Apple Silicon tout en supprimant l'iMac 27 pouces sous Intel, laissant entendre que la nouvelle station de travail n'est peut-être pas si loin. Plus précisément, lorsqu'il a parlé de la transition vers le silicium d'Apple dans toute la gamme Mac, le vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, John Ternus, a déclaré qu'il ne restait "plus qu'un seul produit à fabriquer" : Mac Pro".



Pour Young, le Mac Pro 2022 sera lancé en juin, avec ce fameux Studio Display Pro qui devrait être compatible 120 Hz. Ce dernier pourrait remplacer le Pro Display XDR ou s'intercaler entre les deux. Nous penchons plutôt pour la seconde proposition avec un prix calé donc entre 1799€ et 5499€.