L'iMac Pro 2022 avec l'écran mini-LED pourrait être disponible dès juin

Ce n'est pas le Mac le plus attendu par les particuliers, mais c'est probablement le Mac le plus populaire et apprécié chez les professionnels qui ont besoin d'une grande puissance pour leur activité. Selon une récente rumeur de l'analyste Ross Young, Apple lancerait un nouvel iMac Pro dès le mois de juin 2022 !

Après des indiscrétions affirmant qu'un nouvel iMac 27 pouces, MacBook Air et Mac Mini devraient être annoncés lors de l'Apple Event de la fin du premier trimestre, une nouvelle rumeur surenchérit avec cette fois... L'iMac Pro !

D’après l'analyste Ross Young, la prochaine génération d'iMac Pro devrait être lancée au début de l'été, Apple proposerait à ses clients professionnels la puce M1 Max accompagnée d'un écran mini-LED, la technologie d'écran dernière génération dans l'écosystème Apple.

Pour rappel, Ross Young avait déjà assuré il y a deux semaines qu'une sortie serait prévue à la mi-2022, mais n'avait pas été aussi rigoureux en communiquant un mois précis pour le début de la disponibilité ainsi que des détails sur le rétroéclairage mini-LED.

Vous l'aurez compris, ce lancement de l'iMac Pro correspond à peu près à la période de l'organisation de la WWDC 2022, il y a de fortes chances que l'édition de cette année ne se concentre pas qu'aux annonces logicielles. Apple pourrait également faire une annonce matérielle en dévoilant l'iMac Pro 2022 avec l'écran Mini-LED et la dernière puce M1 !

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs.