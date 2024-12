L’iMac Pro a 7 ans : toujours pas d’option avec un écran plus grand sur la gamme actuelle

En 2017, Apple lançait l’iMac Pro, son ordinateur tout-en-un le plus puissant à l’époque, destiné aux professionnels. Pourtant, malgré une demande persistante, Apple ne propose toujours pas d’iMac avec un écran plus grand dans sa gamme actuelle, celle équipée de la M4.

Un départ prometteur

L’iMac Pro a été présenté lors de la WWDC 2017, après qu’Apple a publiquement reconnu avoir négligé ses utilisateurs professionnels. Conçu comme un compromis entre le Mac Pro cylindrique dépassé et le futur Mac Pro modulaire, l’iMac Pro a séduit avec son design élégant en gris sidéral et ses performances impressionnantes : processeurs Intel Xeon, graphiques AMD Vega, écran Retina 5K et connectivité Ethernet 10 Gb.

Il a été mis en vente en décembre 2017.

Une fin prématurée et un vide dans la gamme

Malgré son succès, Apple a cessé de produire l’iMac Pro en mars 2021, après l’arrivée du Mac Pro (2019) et d’options haut de gamme pour l’iMac 27 pouces. Le passage aux Mac équipés de puces Apple Silicon a également redéfini la stratégie d’Apple en matière d’ordinateurs de bureau.

Cependant, après l’arrêt de l’iMac 27 pouces à processeur Intel en mars 2022 et le lancement du seul iMac 24 pouces M1 en 2021, un vide s’est créé dans la gamme pour les utilisateurs recherchant un grand écran tout-en-un.

Des rumeurs persistantes, mais aucune annonce officielle

Depuis, les rumeurs sur un iMac plus grand circulent régulièrement. En 2022, Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo ont tous deux affirmé qu’Apple travaillait sur un iMac professionnel avec un écran plus grand, qui pourrait succéder à l’iMac Pro. Toutefois, certains rapports ont affirmé qu’Apple n’avait aucun projet concret dans ce domaine.

En juillet 2024, Gurman a de nouveau évoqué la possibilité qu’Apple explore encore cette option, mais sans calendrier précis. Les spéculations actuelles suggèrent un lancement éventuel en 2025, bien qu’aucun détail officiel ne soit encore disponible. De notre côté, on penche plutôt pour un iMac 32 pouces avec une puce M4 Pro plutôt qu’un retour de l’iMac Pro.

En attendant, le meilleur Mac du moment reste le Mac mini M4, qui offre un excellent rapport performance/prix grâce à la puce Apple Silicon de dernière génération.