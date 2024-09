Le nouvel iPad Pro M3 aurait un écran mat en option avec des bords ultra fins

Enfin une nouvelle rumeur concernant les imminents iPad Pro 2024. Alors qu'Apple doit les faire passer à la vitesse supérieure avec la puce M3, une dalle OLED et un nouveau design, les tablettes "Pro" pourraient être proposées avec une option d'écran mat, selon le leaker "Instant Digital". Ce serait une première.



: Instant Digital a ajouté que l'iPad Pro 2024 aurait des bords ultra fins autour de l'écran OLED.

Des bords affinés

Le leaker a indiqué que les changements suivants seraient apportés à l'iPad Pro 2024 :

Largeur du cadre de l'écran de 11 pouces : 7,12 mm

Largeur du cadre de l'écran de 12,9 pouces : 7,08 mm

Ces dimensions d'écran réduiraient de plus de 10 % la taille de l'iPad Pro 2024 par rapport à celle des modèles précédents, dont l'iPad Pro M2. Selon lui, la surface d'affichage du nouvel iPad Pro 11 pouces serait de 161,11 mm x 233,3 mm, tandis que celle du modèle 12,9 pouces serait de 199,15 mm x 265,2 mm.

Une option matte pour l'iPad Pro

Le compte habitué du réseau social Weibo a expliqué que la nouvelle option d'affichage mat de l'iPad Pro sera proposée en plus de la finition standard en verre brillant. Elle offre apparemment un voile de -4° à +29° et pourrait permettre le blocage de la lumière bleue pour aider à protéger les yeux. Les protections d'écran mates pour l'iPad sont assez populaires, Apple pourrait donc en profiter.

Si c'est une première sur iPad, Apple a déjà proposé des options similaires sur son ancien MacBook Pro de 17 pouces, et plus récemment avec le verre "nano-texturé" du moniteur Pro Display XDR et le Studio Display. Le verre nano-texturé est en fait une finition mate qui diffuse la lumière pour minimiser les reflets, ce qui est idéal dans les environnements fortement éclairés. Si les revêtements d'écran mats réduisent efficacement les reflets, ils rendent également l'image légèrement plus terne et floue. Le verre nano-texturé présente une surface gravée qui permet de préserver la qualité de l'image.



Reste que le verre nano-texturé n'a pas été uniquement proposé sur les moniteurs d'Apple pour rien. Sa surface non lisse accroche plus fortement la saleté, que ce soit la poussière ou les traces de doigts. Sur un iPad, ce serait problématique. L'iPad Pro M3, tout comme l'iPad Air 6, doit être présenté la semaine prochaine par Apple, ou début avril maximum.



Le prix devrait piquer, surtout avec ce verre mat, car l'iPad Pro 2024 serait une mise à jour incroyable avec tout cela. La firme de Cupertino pourrait d'ailleurs ajouter la recharge sans fil MagSafe à sa gamme "Pro".

Un système antireflet sur iPhone 17

En début de semaine, "Instant Digital" a affirmé que l'iPhone 17 serait doté d'un écran antireflet plus résistant aux rayures que le "Ceramic Shield" d'Apple qui équipe les modèles récents depuis l'iPhone 12. Il y a peut-être un lien avec l'information du jour.



Le leaker a une réputation en demi-teinte avec de bonnes fuites sur l'iPhone 14 jaune, les vidéos spatiales des iPhone 15 Pro ou encore la mise à jour de l'Apple Watch 9. Sans oublier le dos en verre dépoli de l'iPhone 15 standard. Mais il s'est trompé sur d'autres sujets, comme la sortie des nouveaux iPad en octobre 2023. Apple n'a rien annoncé.