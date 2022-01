L'iMac Pro mini-LED serait prévu pour mi-2022

Qu'il est attendu ce nouvel iMac Pro dans sa version 2022, et pour cause, ce dernier devrait avoir le droit à un nouveau design, mais également à la technologie mini-LED. Les rumeurs prévoient une présentation et commercialisation de la machine pour la moitié de l'année et de nouvelles déclarations viennent appuyer cette période de lancement.

En effet, Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, affirme que la nouvelle version de l'ordinateur de bureau verrait le jour cet été plutôt qu'en début d'année.

L'analyste Ross Young, qui est souvent bien informé sur les plans d'Apple, publie aujourd'hui ces prédictions autour de l'iMac Pro dans sa version 2022. Selon lui, l'iMac de 27 pouces qui récupèrera le nom d'iMac Pro, sera doté d'un rétroéclairage mini-LED et embarquera les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que les MacBook Pro.

As we reported in today's DSCC Weekly, we no longer expect the Apple iMac Pro to launch in the spring. Looks more like summer. Still with a MiniLED backlight, but fewer MiniLEDs/zones than in iPad/MacBook Pro's.