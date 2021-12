iPhone SE 3 : le lancement serait prévu pour début 2022

Le début de l'année 2022 pourrait bien être mouvementée du côté d'Apple, puisque selon les dernières rumeurs, l'iPhone SE 3 serait actuellement en phase d'essai de production. Une nouvelle qui pourrait paraître anecdotique, mais qui laisse penser que le nouveau smartphone serait commercialisé dans les premiers mois de la nouvelle année.

C'est en tout cas ce que rapporte MyDriver, site web chinois, qui se servirait de sources proches de la chaîne d'approvisionnement.

L'iPhone SE 3 serait en phase d'essai de production

Selon le site web MyDriver, qui tient ses informations de sources proches de la chaîne d'approvisionnement en amont, l'iPhone SE 3 serait en phase d'essai de production actuellement. Cette étape précède la production de masse de l'appareil, et donc la commercialisation.



Une belle nouvelle donc, puisque cela pourrait dire que le nouvel iPhone SE serait en passe de sortir au premier trimestre 2022, vers la fin du mois de mars. Il faut dire que le smartphone est très populaire, notamment à cause de son prix, et que la Pomme a tout intérêt à renouveler la gamme.



Selon les rumeurs, l'iPhone de troisième génération devrait conserver le même design, avec un bouton d'accueil physique incluant Touch ID. Il pourrait bénéficier de plus de puissance grâce à la puce A15 et de meilleures caméras.



