Un robot domestique avec Apple Intelligence serait prévu

Vous le savez désormais, la grande nouveauté de la WWDC 24, la plateforme "Apple Intelligence", ne sera lancée que plus tard dans l'année. Et encore, elle sera partiellement opérationnelle et ne devrait même pas être disponible en Europe, ni sur des appareils comme le HomePod, l'Apple Watch ou le Vision Pro.



La vision IA d'Apple, qui embarque de nombreux outils de productivité et un Siri bien plus performant, nécessite une puce particulièrement puissante, ce qui exclut également un tas d'appareils, comme l'iPhone 14 Pro par exemple.



Si vous pensiez qu'Apple sortirait un HomePod plus intelligent, selon notre confrère Mark Gurman, le premier appareil domestique d'Apple compatible avec "Apple Intelligence" représentera une toute nouvelle catégorie de produits : un robot de table.

Un drôle de nouveau produit à venir chez Apple

Au cours du week-end, dans sa lettre dominicale, le journaliste de Bloomberg a évoqué plusieurs produits dont l'Apple Watch Series 10, qui, selon lui, ne sera pas dotée d'Apple Intelligence mais pourrait préparer le terrain pour des fonctionnalités d'IA grâce à sa nouvelle puce. Mais surtout, il a évoqué un tout nouvel appareil.

Tous ceux qui souhaitent utiliser les fonctions sur les appareils domestiques d'Apple n'ont pas de chance. Ils devront attendre que la société présente son robot de table alimenté par l'IA, un sujet dont je parle depuis plusieurs mois.

En avril dernier, Gurman a présenté pour la première fois les projets robotiques d'Apple, en précisant que le robot de table était celui dont le développement était le plus avancé, même s'il n'en était encore qu'au stade de prototype.

Le fabricant de l'iPhone a également mis au point un appareil domestique de table avancé qui utilise la robotique pour déplacer un écran... L'idée était de faire en sorte que l'écran imite les mouvements de la tête, tels que les hochements de tête d'une personne lors d'une session FaceTime... Il serait également doté de fonctions permettant de verrouiller avec précision une personne parmi une foule lors d'un appel vidéo.

Tout cela est encore hypothétique, mais Apple ne peut clairement pas intégré sa plateforme d'IA sur les HomePod et Apple TV actuelles. Cependant, la rumeur du jour suggère qu'il n'y aura même pas de HomePod 3 doté du nouveau Siri. Cela nous paraît étrange, car un appareil robotisé pour passer des appels, faire la cuisine ou autre n'est pas une enceinte. À moins qu'il ne fasse tout cela, mais son prix serait alors rédhibitoire.

Un produit déjà listé

En tout cas, un nouvel appareil a été repéré dans le code des serveurs d'Apple. Il semble qu'il utilise une variante de puce A18 à l'intérieur et une version forkée de tvOS.



L'autre élément qui en ressort est que l'appareil serait capable de prendre en charge "Apple Intelligence".