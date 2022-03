Apple a prévu des Mac mini M2 et M2 Pro pour 2022

Il y a 1 heure

Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a présenté cette semaine le Mac Studio, qui est visuellement basé sur le Mac mini mais avec un matériel beaucoup plus puissant. Pour autant, le Mac mini n’a pas dit son dernier mot. Alors que les rumeurs annoncent l'arrivée prochaine d'un nouveau Mac mini redessiné, 9to5Mac a appris de ses sources qu'Apple est en train de développer deux nouvelles versions de ce dernier : une avec la puce M2 et une avec la puce M2 Pro.

Le Mac mini M2

Sous le nom de code J473, le nouveau Mac mini sera équipé de la puce M2, qui est la puce d'entrée de gamme de nouvelle génération d'Apple pour les Mac et les iPad à venir cette année. La M2 représentera la première mise à niveau majeure de la famille de puces "M" d'Apple depuis l'introduction du M1 en 2020.



Connu en interne sous le nom de "Staten", M2 serait dérivée de la puce A15 actuelle, tandis que la M1 est basée sur la A14 Bionic. Tout comme le M1, le M2 sera doté d'un processeur à huit cœurs (quatre cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité), mais cette fois avec un GPU plus puissant à 10 cœurs. Les nouveaux cœurs de performance ont pour nom de code "Avalanche" et les cœurs d'efficacité sont nommés "Blizzard".



Le développement du M2 Mac mini est presque terminé, et sa date de sortie devrait être annoncée dans le courant de l'année d’après bons confrères.

Le Mac mini M2 Pro

Selon le rapport, Apple avait prévu de présenter des versions haut de gamme de l'actuel Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, mais elles ont probablement été abandonnées pour faire place au Mac Studio.



À la place, Apple travaille sur un autre nouveau Mac mini 2022 (nom de code J474) équipé de la puce M2 Pro - une variante avec huit cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité, pour un total de 12 cœurs CPU contre 10 pour l'actuel M1 Pro.



Apple n'a actuellement aucun plan pour sortir une version avec les puces M2 Max ou Ultra, ce crédo étant désormais propriété du Mac Studio. Reste à savoir si le Mac mini 2022 sera le premier à inaugurer la puce M2 ou si Apple laissera le privilège à un autre modèle comme le MacBook Air 2022. À moins qu’elle fasse comme en 2020 avec trois Mac M2 d’un coup. Que pensez-vous du Mac Mini désormais face au Mac Studio ?