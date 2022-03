L'iMac Pro et le Mac Pro en 2023 selon Kuo, mais un écran 27 pouces cette année

Surprise, Apple ne lancera ni iMac Pro, ni Mac Pro avant 2023 d'après le célèbre analyste d'Apple Ming-Chi Kuo. En revanche, outre les Mac d'entrée et de milieu de gamme attendus, la firme prévoit de sortir un écran externe de 27 pouces sans mini-LED dans le courant de l'année.

iMac grand format ou iMac Pro ?

Dans ses prédictions concernant la gamme de Mac en 2022 et 2023, Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple prévoyait de lancer un nouveau Mac mini haut de gamme et un écran externe de 27 pouces sans mini-LED en 2022, tandis qu'un Mac Pro et un iMac Pro en silicium d'Apple ne seront pas lancés avant 2023.

Predictions for Apple's new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022



Voilà qui vient contredire les informations partagées par l'analyste spécialisé sur les technologies d'affichage, Ross Young. Ce dernier, qui possède également des antécédents crédibles concernant les produits Apple, avait déclaré qu'un iMac Pro pourrait être lancé dès le mois de juin de cette année. L'iMac Pro est censé remplacer l'iMac 27 pouces à processeur Intel actuellement dans la gamme et être vendu aux côtés de l'ordinateur de bureau 24 pouces annoncé en avril 2021. Parmi les évolutions majeures, l'iMac Pro serait doté d'un rétro-éclairage mini-LED comme les derniers MacBook Pro et iPad Pro 2021.



Comment interpréter la différence entre les deux sources d'informations ? Kuo et Young sont très bien informés, alors il se pourrait simplement qu'ils ne parlent pas du même produit.



Kuo pourrait faire référence à un véritable iMac Pro de qualité professionnelle tout en haut de la gamme, tandis que les détails avancés par Young font simplement référence à un iMac plus grand mais non professionnel. Apple avait abandonné la marque "iMac Pro" l'an dernier à la même époque.

Concept iMac Pro par iPhoneSoft

Un mini écran Pro Display sans miniLED

Dans un avenir plus proche, Kuo affirme qu'Apple prévoit de sortir un écran abordable pour les consommateurs cette année. Selon Kuo, l'écran mesurera 27 pouces et ne comportera pas de mini-LED. Aujourd'hui même, Mark Gurman a noté qu'il est probable que l'écran soit annoncé lors du keynote Apple de mardi.



Réponse dans moins de 48 heures en direct et en français sur iSoft !