Plusieurs pays n'ont plus de stock d'iMac 27 pouces 2020 avec écran nano-texturé

Il y a 37 min

Mac

Julien Russo

Réagir



Suite à des difficultés de production, certains produits Apple peuvent être temporairement indisponibles sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs. C'est le cas de l'iMac 27 pouces commercialisé en 2020, il est introuvable au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les stocks disparaissent progressivement dans le reste du monde !

Une rupture de stock qui va durer jusqu'à la fin mars d'après Apple

Le dernier Mac avec le processeur Intel est très difficile à trouver dans plusieurs pays. Les ruptures de stock ne cessent de s'accumuler au grand détriment des consommateurs qui auraient apprécié profiter de bons plans.

Comme le rapporte MacRumors, il est fort probable qu'Apple soit confronté à des difficultés de production liées au revêtement de l'écran, le processus de fabrication a souvent été décrit comme plus complexe et plus long. Pour rappel, Apple avait fait le choix d'un écran nano-texturé pour réduire la réflectivité, un procédé qui permet de faire disparaître l'éblouissement en cas de lumière sur l'écran. Quelque chose de très agréable quand vous avez votre iMac proche d'une fenêtre !



Actuellement, cette génération d'iMac affiche une date de livraison de 7 à 8 semaines dans plusieurs pays, on le constate au Canada, au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis. En France, le délai est de seulement quelques jours comparé à une livraison en 24-48 heures habituellement.

Malheureusement pour Apple, ce n'est pas la seule difficulté pour la gamme Mac, le géant californien rencontre de grandes complications également sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de dernière génération.

Sur l'Apple Store en ligne français, il faut attendre au minimum le 4 mars pour recevoir le modèle 16 pouces. Pour le 14 pouces, le délai est un peu plus court (mais quand même long) avec une attente de 2-3 semaines.



Si pour l'iMac cela peut s'expliquer par le revêtement de l'écran, pour les MacBook Pro, cela est directement lié à la pénurie de puces qui sévit pour toutes les entreprises dans le monde.

Malheureusement, la situation chez les revendeurs n'est pas meilleure, on retrouve approximativement les mêmes délais partout !